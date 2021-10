Gronkowski confiesa sus posibles planes de retirarse: ¿Qué piensa?

Mientras que todos estén posiblemente enfocados en el retiro de Tom Brady, pude que el ala cerrada de los Tampa Bay Buccaneers, Rob Gronkowski, sea el primero de los dos en retirarse.

Gronkowski, de 32 años, es doce años menor que el veterano mariscal de campo. Y, a diferencia de Brady, Gronkowski ya se ha retirado en el pasado. El cinco veces pro-bowler se retiró al finalizar la temporada 2018 como miembro de los New England Patriots.

Luego de que Brady dejara a los Patriots por los Bucaneers durante la offseason de 2020, Gronwkowski salió del retiro luego de un parate de un año.

Mientras que Brady confía en que puede seguir jugando hasta los 50 -o incluso los 55- el veterano ala cerrada está tomando una postura más relajada en cuanto al retiro. Durante una entrevista con Jeff Keer, de CBS Sports, Gronkowski dijo que lo evalúa año a año.

“Lo evalúo año a año”, dijo Gronkowski. “No sé cuánto tiempo más quiero seguir jugando, pero año a año es una gran manera de hacerlo. Estoy en una situación en la que me lo puedo permitir. No necesito un contrato a largo plazo. Si juego bien, ¡entonces adivinen! El equipo querrá que regrese el año próximo.

“Me lo tomo un año a la vez y así seguiré”, Gronkowski continuó.

Además, dejó abierta la posibilidad de que volver a retirarse antes de Brady.

“Ya me retire una vez, puede que se lo vuelva a hacer -¡eso sería increíble!” dijo Gronkowski. Si es que sucede. Siempre es posible… Sería gracioso. Puede que me retire tres veces antes que Tom se retire”.

Las lesiones de Gronkowski son un factor en sus planes de retirarse

Gronkowski firmó un contrato de un año por 10 millones con Tampa Bay durante la offseason, lo que significa que no se ha comprometido más allá de este año.

En la actualidad, Gronkowski está lesionado. Durante la semana tres, frente a Los Angeles Rams, el ala de cerrada de 6 pies y 6 pulgadas se rompió una costilla, varias costillas rajadas y un pulmón perforado.

Debido a estas lesiones, el ala cerrada de los Bucs se ha perdido los últimos tres partidos y por ahora no hay una fecha oficial de retorno.

El martes 12 de octubre, el entrenador Bruce Arians dijo que el ala cerrada se está recuperando de sus lesiones.

La longevidad de Gronkowski seguramente dependerá de dos cosas, su salud y cuánto tiempo más jugará Brady.

A pesar de su ilustre carrera, Gronkowski ha sufrido lesión tras lesión durante su carrera de más de una década en la liga. Fue una de las razones principales por las cuales tuvo que alejarse del deporte por un año. Durante sus últimos siete años con los Patriots, Gronkowski se perdió 29 partidos, incluyendo la mitad de las temporadas 2013 y 2016.

Cuando Gronkowski se retiró el 2019 a los 29 años, confesó que las lesiones afectaron su salud mental.

A través de Mike Reiss, of ESPN:

“No me encontraba bien”, dijo Gronkowski. “El deporte me estaba deprimiendo, y no me gustaba eso. No estaba feliz… Podría jugar en este momento si quiera. Me siento bien. Físicamente podría hacer. Pero mentalmente no, no tengo el deseo… Estoy muy feliz con mi vida en este momento. Realmente creo que haber atravesado esos duros momentos, los nueve años en la liga, dentro y fuera del campo de juego, me han traído hasta este instante. Creo que estoy en el camino correcto.

Los Bucs no dependen de Gronkowski como lo hacían los Patriots

Uno de los beneficios de los Buccaneers es que posiblemente tengan a la ofensiva más apabullante de la NFL, incluso sin Gronkowski. El equipo está encaminado a tener tres receptores con más de mil yardas (Mike Evans, Chris Godwin y Antonio Brown) y Tampa Bay está 3-0 sin su ala cerrada titular.

En otras palabras, los Buccaneers no se están apoyando tanto en Gronkowski como solían hacerlo lo Patriots, en donde el cuatro veces All-Pro era claramente el receptor principal.

Además, es difícil imaginar un escenario en el que Gronkowski siga jugando luego del retiro de Brady. Desde que fue seleccionado por los Patriots en 2010, Grownkowski nunca ha jugado con otro mariscal de campo titular.

Y considerando que el jugador de 32 años está acostumbrado a ganar -ganó el Super Bowl cuatro veces y nunca ha tenido una temporada perdedora en su carrera- no hay duda de que el día que Brady se retire, “Gronk” hará lo mismo.

Sin importar cuando decida retirarse, queda claro que Gronkowski está haciendo las cosas un año a la vez.

