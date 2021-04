Griezmann se divirtió con el trofeo de Copa del Rey [FOTO]

Antoine Griezmann celebró su primer título como jugador del FC Barcelona tras marcar en la final de la Copa del Rey por 4-0 al Athletic de Bilbao en Sevilla.

El internacional francés aprovechó su cuenta de Instagram para mostrar cómo, literalmente, iba a “llevarse la copa a casa” con una fotografía del trofeo de la Copa del Rey en el baúl de su auto.

El Barcelona no pudo resistirse a unirse a la diversión.

“PERDIDO: La Copa del Rey. Visto por última vez el sábado por la noche alrededor de las 4:30 am. Si lo encuentra, póngase en contacto con el Museo del Barça”.

𝑴𝑰𝑺𝑺𝑰𝑵𝑮 : The Copa del Rey. Last seen Saturday night around 4:30am. If found, please contact the Barça Museum. pic.twitter.com/eAN96UmZED

Griezmann abrió el marcador para el Barcelona después de una hora en el Estadio de La Cartuja cuando convirtió el gol luego de un centro desde la derecha por centrocampista Frenkie de Jong.

El holandés marcó el segundo gol del Barça antes de que el capitán Lionel Messi sumara dos más para asegurar la Copa del Rey para el conjunto catalán.

No hay duda de que Griezmann ha jugado un papel clave en el triunfo del Barcelona en la Copa del Rey esta temporada. El francés marcó dos goles ante el Granada en cuartos de final para lograr una remontada increíble.

Los catalanes habían perdido 2-0 a falta de minutos del partido, pero los goles tardíos de Griezmann y Jordi Alba obligaron la prórroga. Griezmann puso al Barça por delante por primera vez en el partido antes de que Alba y De Jong volvieran a marcar para asegurar la victoria.

Griezmann también salió de la banca para preparar a Gerard Piqué para anotar un crucial empate en el minuto 90′ en la remontada ante el Sevilla en las semifinales. Martin Braithwaite ganó el juego en la prórroga.

El gol del francés en la final fue su decimoquinto de la temporada con el Barcelona en todas las competiciones y también continúa con su impresionante récord de goles en lo que respecta a finales.

5 – Antoine Griezmann 🇫🇷 has scored six goals in his last five finals between club and country: Europa League (2), World Cup (1), Supercopa (2) and Copa del Rey (1). Prince. pic.twitter.com/HLAKqPnRzZ

