Así reaccionó Antoine Griezmann al golazo de Dembelé

Antoine Griezmann envió un mensaje conmovedor a su compañero de equipo en el FC Barcelona, Ousmane Dembélé, después de la impresionante victoria del equipo 6-1 sobre la Real Sociedad en La Liga el domingo 21 de marzo.

Los dos jugadores marcaron en la victoria que mantiene vivas las esperanzas de hacerse con el título del Barça, lo que dejó al equipo en la segunda posición, a solo cuatro puntos del líder, el Atlético de Madrid, con 10 partidos aún por jugarse.

Griezmann envió un mensaje de elogio para Dembélé después del partido con una publicación en su cuenta de Instagram que decía: “Hay trabajo y talento … cuando se mezclan los dos, ¡¡¡¡se da DEMBROOK !!!!”

Esta no es la primera vez en este año que Griezmann muestra su apoyo incondicional hacia su compañero de equipo. El francés también reaccionó por medio de su cuenta de Twitter después de que su compañero de equipo fuera convocado a la selección de Francia por primera vez, luego de estar por fuera dos años.

Ousmane Dembele 😍😍🇫🇷🇫🇷 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) March 18, 2021

Griezmann abrió el marcador para el Barcelona con su gol 14º de la temporada en todas las competiciones con el conjunto catalán. Mientras tanto, Dembélé anotó el quinto de la noche del Barça para convertir su noveno gol de la campaña.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Dembélé habló sobre problemas de lesiones

Dembélé está disfrutando de su mejor temporada hasta la fecha con el FC Barcelona después de hacer caso omiso a una serie de problemas de lesiones que han plagado al francés desde su salida del Borussia Dortmund en el año 2017.

El joven de 23 años ha hablado con Telefoot sobre sus problemas físicos y cómo ha conseguido dar un giro a su situación con el club catalán, según informa Mundo Deportivo.

De retour chez les Bleus, titulaire au Barça, Ousmane Dembélé est de retour en grande forme cette saison 💪@JulienMaynard a rencontré ceux qui lui ont permis de revenir à ce niveau, et vous décrypte les secrets du retour de @Dembouz https://t.co/nYO3PPcUbV — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 21, 2021

“Quiero dar mucho a mis compañeros, pero la verdad es que desde 2017 estaba muy débil. Ahora he cambiado físicamente y me siento mejor preparado para los partidos ”, explicó. “Este año va mejor, he mejorado mucho en el Barcelona, ​​con los preparadores físicos, la forma de entrenar, la forma de preparar los partidos, todo ha cambiado”.

Dembélé también parece tener una perspectiva madura sobre sus últimos años con el club, a pesar de haber sufrido nueve importantes lesiones que lo han dejado fuera, viendo desde el banquillo al equipo, durante largos períodos.

“Ahora me siento bien conmigo mismo, a pesar de que he luchado con todos estos problemas físicos durante tres años”, agregó. “Estas son experiencias de vida que deben tomarse con una sonrisa”.

Griezmann y Dembélé dejarán ahora Barcelona y se unirán a la selección de Francia para los partidos de clasificación para la Copa del Mundo 2022 contra Ucrania, Kazajstán y Bosnia y Herzegovina.

Griezmann elogió al entrenador holandés

Mientras tanto, Griezmann se tomó un tiempo para elogiar al técnico Ronald Koeman tras la contundente victoria del equipo este domingo. El técnico holandés ha cambiado de sistema del Barcelona, utilizando tres centrales, lo que ha ayudado al Barça a reavivar su desafío por el título.

El sistema ha significado que Griezmann se haya quedado en el banquillo en varias ocasiones, con Lionel Messi y Dembélé jugando al frente, pero el francés dijo a los periodistas que el cambio táctico ha sido un golpe maestro del entrenador, según informó Sport.

Explicó, “lo mejor para mí es estar en el campo, eso es lo que quiero, pero sí, con tres centrales estamos más seguros, el mediocampo trabaja mucho… el técnico ha dado en el clavo”.

Desde que Koeman instaló el 3-5-2, ha descorchado lo mejor de sus carriles y del Barça. “El míster ha dado con la tecla”, le reconoció Griezmann. “Con este sistema tengo más espacio y soy más protagonista. Estoy muy cómodo”, añadió Dest. Por @jquixano https://t.co/HjOwo2Hzpz — EL PAÍS Deportes (@elpais_deportes) March 21, 2021

El Barça no vuelve a jugar hasta el próximo 5 de abril debido al parón internacional de selecciones, pero se enfrenta a algunos partidos cruciales el próximo mes. Los catalanes juegan contra el Athletic en la final de la Copa del Rey el 17 de abril y se enfrentan a Real Valladolid, Real Madrid, Getafe, Villarreal y Granada en La Liga.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Complot contra Novak Djokovic para arruinar su reputación ¿De qué se trataba?