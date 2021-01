Mira el gol de Griezmann para acabar con su mala racha [VIDEO]

Antoine Griezmann vivió un momento de buena suerte, cuando de cara a la portería del Granada, marcó el primer gol del partido con el FC Barcelona este sábado, para terminar con su sequía de goles por La Liga de España, desde su ultimo gol en el mes de noviembre.

El internacional francés convirtió con gran calidad y frialdad a los 12 minutos del encuentro, luego de un toque fuerte y un buen remate, que en principio fue descartado por un fuera de juego. Sin embargo, se le concedió el gol luego de una revisión del VAR.

The Frenchman goes on target and gives Barcelona an early 1-0 lead. #GranadaBarça LIVE NOW ⬇️ 📺 beIN SPORTS 💻📱CONNECT https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/owOaNw6gbD

Griezmann estaba en posición de fuera de juego, pero las repeticiones de la jugada mostraron que el balón se desvió por el delantero del Granada Roberto Soldado en el camino. El gol de Griezmann es el sexto que marca en la temporada en todas las competiciones con el FC Barcelona.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

El técnico del FC Barcelona, el holandés, Ronald Koeman optó por darle la titular a Antoine Griezmann por encima de Martin Braithwaite a pesar de la falta de goles del internacional francés. El ganador de la Copa del Mundo con Francia recibió una asistencia la última vez contra el Athletic y luego brindo una asistencia a Messi, quien marcó el tercer gol del equipo.

Después de anotar el primer gol, Antoine Griezmann dio otra asistencia, colocando el esférico para Leo Messi quien marcó su primer gol desde la esquina superior de la cancha de juego, para poner el 2-0 a favor del FC Barcelona.

MESSI GOLAZO! 🤩

The captain gets his tenth goal of the season with this sensational strike.#GranadaBarca LIVE NOW ⬇️

📺 beIN SPORTS

💻📱CONNECT https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/JJXY2QE0uZ

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) January 9, 2021