Tensión en el vestuario del Barcelona por los comentarios de Antoine Griezmann

Antoine Griezmann expresó su frustración tras la derrota de FC Barcelona en la final de la Supercopa de España ante el Athletic Club de Bilbao el pasado domingo, pero sus comentarios no parecen haber caído demasiado bien en el vestuario blaugrana.

El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 habló sobre su decepción tras el partido y también criticó los errores defensivos de su equipo después de perder la oportunidad de levantar su primer trofeo con el Barcelona, ​​según informó Sport.

Las críticas de Griezmann no han impresionado a sus compañeros de equipo, que han quedado agotados mental y físicamente por sus rendimientos en la Supercopa, según el periodista Adria Albets de la Cadena SER. El Barça se vio obligado a la prórroga ante la Real Sociedad en semifinales y nuevamente el domingo ante el Athletic.

Albets informa que algunos jugadores del Barça sintieron que los comentarios de Griezmann estaban dirigidos al portero alemán Marc-Andre Ter Stegen y que “no les gustaron” las palabras del delantero francés.

Griezmann no fue el único que señaló con el dedo a la defensa del Barcelona tras la decepcionante derrota del domingo en Sevilla. El entrenador Ronald Koeman también estaba descontento con los goles que encajó su equipo, según informó AS.

Estamos tristes, decepcionados por el resultado. Jugamos la final para ganar y no para perder eso, sí. Pero no hay tiempo para bajarse. Pronto jugaremos, hay copa y liga, no hay tiempo para lamentos.

Los errores defensivos han plagado al Barcelona durante toda la temporada e incluso el generalmente confiable Ter Stegen ha sido culpable de algunos errores preocupantes.

