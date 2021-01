Granada vs FC Barcelona: Hora y Cómo ver el Live Stream

Con la ilusión aún intacta de pelear por el título de La Liga 2020/21 hasta las últimas consecuencias, el FC Barcelona visita al sorprendente Granada, que por el momento no corre riesgos de perder la categoría y se dedica a pelear por un boleto para disputar la próxima edición de la UEFA Europa League.

Mientras que el Barça llega a la 18a jornada de La Liga tras dos triunfos en fila y en la tercera posición, a 7 puntos del líder Atlético de Madrid pero con dos partidos más, el Granada viene de caer 2-0 ante Eibar y desea volver al triunfo frente a Leo Messi y compañía. El elenco local marcha séptimo y con 24 puntos, apenas tres por debajo del Sevilla que, al momento, se llevaría el último boleto para competiciones europeas.

“No nos podemos confiar por el resultado que hemos logradoo el otro día -triunfo 3-2 ante Athletic Club de Bilbao- porque es otro contrario, otro campo… y sabemos que si no estamos a nuestro nivel, el contrario nos puede complicar mucho. Hay que ser humildes, hacer las cosas bien con o sin balón y demostrar personalidad en el campo”, analizó Ronald Koeman, DT del elenco culé, durante la conferencia de prensa previa al encuentro.

Si bien el próximo miércoles 13 de enero Barcelona debe afrontar la semifinal de la Supercopa de España ante Real Sociedad, Koeman no quiere pensar más allá del compromiso ante Granada y se mostró con los pies sobre la tierra.

“Lo mejor es ir partido a partido. No estamos en una situación en la que podemos pensar en un partido de Supercopa, cuando nos falta jugar el partido de mañana. Nuestra trayectoria, nuestra historia y nuestra situación en La Liga, nos obliga a hacer el máximo para ganar. Lo que viene a partir de mañana, ya veremos”, declaró el entrenador blaugrana.

Por su parte Diego Martínez, actual DT del Granada, optó por destacar el ímpetu de su plantilla aún cuando las circunstancias que plantea la pandemia de COVID-19 provoca un contexto adverso en todo sentido. “Ahí está el reto, ahí está la dificultad y ahí está el gran mérito de este equipo. Con todas las circunstancias que estamos viviendo, siempre competimos y siempre damos la cara”, expresó el entrenador de 40 años.

Illaix Moriba, la gran sorpresa de Koeman en la convocatoria para visitar a Granada

Ronald Koeman citó a 22 futbolistas para visitar el Nuevo Estadio de las Cármenes y, más allá de la ausencia del defensa francés Clement Lenglet por sanción, aparecen todos los habituales titulares. SIn embargo, el joven Illaix Moriba es la gran sorpresa entre los citados.

Illaix, nacido en Guinea y de tan solo 17 años, se ha formado en La Masía y ahora fue convocado por primera vez para integrar el equipo profesional del FC Barcelona,

Además de ser internacional con España en los seleccionados juveinles, Moriba es comparado con el francés Paul Pogba. Según cuenta el diario AS, el juvenil no solo posee una condición atlética asombrosa, sino que además es notable su parecido físico a la estrella del Manchester United.

Confirmada su convocatoria, el FC Barcleona compartió un video con las jugadas más destacadas de Illaix durante sus años formativos en La Masía, adónde arribó cuando apenas tenía 7 años y debutó con la camiseta del Benjamín C.

Diario AS también cuenta que Illaix fue parte de la filial blaugrana durante la pasada temporada, equipo con el que perdió la oportunidad de ascender a Segunda frente al Sabadell.

En cuanto a su participación en los seleccionados juveniles de España, el citado medio recuerda que disputó el Mundial Sub 17 2019, torneo en el que fue eliminado ante Francia en cuartos de final.

El increíble récord de Ronald Araujo en el Barcelona: nunca perdió por La Liga

A pesar de su insólito yerro para que Eibar consiga el empate 1-1 en el mismísimo Camp Nou, el zaguero uruguayo Ronald Araujo es del gusto de Koeman y parece haberse ganado un puesto entre los titulares.

Asimismo, el sitio oficial del FC Barcelona suma al asombroso presente de Araujo una estadística que le da un plus sobre sus compañeros: el ex Rentistas y Boston River uruguayos todavía no conoce la derrota en La Liga, ya que al cabo de sus primeros 15 partidos con la camiseta culé todavía no ha sufrido traspiés de consideración.

Araujo, de 21 años, aprovecha la baja momentánea de Gerard Piqué por lesión y demuestra que está a la altura para defender los colores blaugranas.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este sábado 9 de enero desde las 12.30PM ET, 9.30AM PT.

BeIN SPORTS y beIN SPORTS en Español son dos de más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo de Barcelona vs Levante (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

Es un servicio de streaming que transmite eventos y canales deportivos online, en vivo y VOD. A través de una suscripción mensual podrás acceder al mejor contenido deportivo en tus pantallas y dispositivos favoritos.

El contenido de Fanatiz varía según tu ubicación geográfica. Dependiendo de ello, puedes acceder a ligas y canales deportivos como: LaLiga de España, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más a través de beIN SPORTS; Superliga Argentina, Copa Argentina, TyC Sports Internacional, partidos de las ligas de Francia, Portugal, Perú, Colombia y Ecuador; RCN Nuestra Tele, Perú Mágico, Real Madrid TV, Sevilla TV y más. Recuerda chequear la disponibilidad en tu región antes de contratar el servicio.

Fanatiz brinda el precio más competitivo para disfrutar tus competencias favoritas. Tanto el precio como los contenidos disponibles varían según tu ubicación geográfica. Por eso te recordamos chequearlos antes de contratar el servicio.

Para suscribirte a Fanatiz

Sling TV ofrece varios paquetes y complementos diferentes, muchos de los cuales incluyen beIN SPORTS y/o beIN SPORTS en Español. Sling es el servicio de transmisión más barato con beIN Sports si planeas mantenerlo a largo plazo.

Los paquetes “Sling Orange + Sports Extra” (49 canales) y “Sling Blue + Sports Extra” (58 canales) incluyen beIn SPORTS y cada uno cuesta $30 durante el primer mes ($40 por mes después de eso):

Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye beIN SPORTS y cuesta $10 por mes o $60 por un año:

Sling TV World Sports

El paquete “Best of Spanish” (23 canales) incluye beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS Connect. Cuesta $10 por mes:

Sling TV Best of Spanish

Una vez registrado en Sling TV, puede ver una transmisión en vivo de Barcelona vs Levante (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.

