¿Quién es Gloria James, la mamá de LeBron James?

LeBron James creció en Akron, Ohio, el único hijo de Gloria James. Su crianza fue difícil y tanto James como su madre han sido abiertos sobre los altibajos de su infancia. Gloria James tenía solo 16 años cuando dio a luz a su hijo, cuyo padre no aparecía en la foto.

Esto es lo que necesita saber sobre la madre de LeBron James, Gloria James:

1. Gloria James tenía 16 años cuando dio a luz a LeBron James y lo crió como madre soltera

Gloria Marie James nació el 4 de febrero de 1968. Su madre era de Akron, Ohio, nativa de Freda M. James Howard. Según Cleveland.com, la abuela de James era una estilista muy conocida en el vecindario y una “mujer generosa”. Gloria James tiene dos hermanos, Curt y Terry James.

LeBron James nació el 30 de diciembre de 1984, cuando Gloria James tenía solo 16 años. Como su padre no estaba en la foto, James recibió el apellido de su madre. Gloria James comenzó a criar a su hijo con la ayuda de su madre, pero ocurrió una tragedia cuando Freda James Howard murió de un ataque al corazón el 25 de diciembre de 1987, cuando Gloria James tenía solo 19 años, relató James en un ensayo publicado por TODAY.

Posteriormente, Gloria James luchó para llegar a fin de mes mientras ella y sus hermanos trataban de mantener a su familia en casa. Desafortunadamente, los tres adultos jóvenes no pudieron pagar las facturas de la calefacción y Gloria James y su hijo de tres años se mudaron de la casa a la casa de un vecino, informó ESPN.

Fue el comienzo de lo que sería un período muy nómada para la madre soltera y su hijo. Como James ha compartido en el pasado, incluso hubo un período de tiempo en el cuarto grado en el que perdió más de 80 días de clases.

2. Gloria James y LeBron James se mudaron mucho cuando él era joven y se quedaron con varios amigos y familiares

Gloria James y su hijo primero se fueron a vivir con su vecina, Wanda Reaves. Los invitó a dormir en su sofá y se quedaron con ella durante varios meses, informó ESPN. Luego, vivieron con una de las primas de Gloria James, su hermano y varios amigos mientras esperaba recibir una exención de vivienda subsidiada del gobierno municipal.

En 1993, cuando James tenía 9 años, un entrenador de fútbol llamado Bruce Kelker lo vio jugando con unos amigos en uno de los estacionamientos del edificio del proyecto de vivienda. Kelker era el entrenador de un equipo de fútbol juvenil y su objetivo era crear un equipo ganador del campeonato. Dijo que notó a James de inmediato y le preguntó si alguna vez había jugado fútbol, a lo que James respondió que no.

Gloria James, quien estuvo presente en el intercambio, le dijo a Kelker que no podía permitirse comprar el equipo necesario para que su hijo jugara y que no tenía auto para llevarlo a las prácticas. “No te preocupes por nada de eso”, respondió Kelker según ESPN. “Me encargaré de todo y lo recogeré”.

Eventualmente, Kelker invitó a James y a su madre a vivir con él, le dijo a Los Angeles Times, aunque aclaró que no estaba en una relación romántica con Gloria James y simplemente estaba ofreciendo un ambiente hogareño seguro para ambos.

3. LeBron James vivió con otro entrenador y su familia durante un año cuando tenía nueve años

Si bien parecía que James podría estar encaminándose a una carrera en el fútbol, fue otro entrenador quien cambió su trayectoria. Después de vivir un tiempo con su madre y Kelker, el entrenador de fútbol de James lo puso en contacto con un amigo, Frankie Walker, un entrenador de fútbol que lo introdujo en el baloncesto.

A fines de 1993, James se había mudado con Walker, quien tenía tres hijos propios. Dijo que su madre le dijo que había hecho ese sacrificio sabiendo que James necesitaba estabilidad en su vida. “Ella me dijo: ‘Fue difícil, pero sabía que no se trataba de mí. Se trataba de ti. Tenía que ponerte primero’”, escribió sobre ese período. Cayó en una rutina familiar allí, donde los Walkers pusieron énfasis no solo en sus prácticas de baloncesto sino también en su trabajo escolar, escribió ESPN.

Los Walker, que tenían una buena relación con Gloria James, dejaron en claro que no alejarían a James de su madre. En una entrevista publicada por Cleveland.com, Pam Walker dijo que le dijeron a Gloria James que creían en ella y que querían que tuviera la oportunidad de ahorrar dinero y encontrar un buen lugar para quedarse para ella y su hijo. Describió a James como un chico educado y de buenos modales.

“Me pusieron el acto de disciplina”, compartió James más tarde sobre la experiencia. “Me obligaron a levantarme todos los días e ir a la escuela. Había días que no quería ir a la escuela. Ser parte de una familia, un entorno de mamá y papá… tenías un hermano y dos hermanas… fue una experiencia increíble para mí a una edad temprana. Me abrió los ojos para convertirme en lo que soy hoy, por qué actúo como soy hoy”.

Para cuando James estaba a punto de comenzar el sexto grado, su madre había encontrado un apartamento y él se mudó de nuevo con ella, aunque seguía siendo muy cercano a los Walker y pasaba los fines de semana con ellos.

4. Gloria James siempre ha sido la fan más grande de LeBron James y él describió a su madre como su ‘campeona’

A lo largo de los altibajos de su infancia, Gloria James y su hijo se mantuvieron muy unidos y la leyenda de la NBA ha expresado mucho su amor y respeto por su madre.

A pesar de sus luchas como madre joven y soltera, Gloria James siempre hizo tiempo para los juegos de su hijo y su pasión por verlo jugar comenzó cuando él era un niño jugando al fútbol. Cuando jugaba fútbol para el entrenador Kelker, Gloria James asistía a los juegos y prácticas. Kelker describió con cariño a ESPN cómo la madre de James corría por la línea de banda cada vez que anotaba un touchdown, “paso a paso con LeBron, luciendo como un maníaco”.

En 2014, James escribió un ensayo en homenaje a su madre publicado por TODAY. “¿Crees que LeBron James es un campeón? Gloria James también es una campeona. Ella es mi campeona”, escribió. Explicó que a pesar de sus luchas cuando era más joven, siempre supo sin lugar a dudas que lo amaban.

“A pesar de todo eso, estaba seguro de una cosa: tenía a mi madre para cubrirme y darme seguridad”, escribió. “Ella era mi madre, mi padre, mi todo. Ella me puso primero. Sabía que sin importar lo que pasara, nada ni nadie era más importante para ella que yo. Pasé sin muchas cosas, pero ni por un segundo me sentí sin importancia o sin amor”.

Escribió que a menudo se informa que es “devoto” de su madre, pero explicó que es porque su madre fue quien le enseñó sobre la devoción. “Por cada minuto de mi vida, ella se ha dedicado a mí”, compartió en el conmovedor ensayo.

5. Gloria James participa en proyectos filantrópicos a través de la Fundación de la familia LeBron James, donde se desempeña como vicepresidenta

Además de ser una madre orgullosa y solidaria, Gloria James también participa en la Fundación de la familia LeBron James, donde se desempeña como vicepresidenta. En febrero de 2022, Gloria James inició su primera experiencia anual House of Glo All-Star.

Según su página del evento, The House of Glo es una “presentación de moda que celebra a los diseñadores negros, destaca las iniciativas de justicia social y apoya a la única HBCU pública del noroeste de Ohio, la Universidad Estatal Central”. Su objetivo con el evento es apoyar a la comunidad mientras agradece y retribuye a quienes la ayudaron a lo largo de los años.

“El fin de semana de la Experiencia All-Star es mi forma de agradecer a los mejores fanáticos del país, al pueblo que me ha apoyado y retribuir a mi comunidad”, dijo Gloria James, según Cleveland.com.

En asociación con LeBron James Family Foundation, Gloria James publicó un video en su Instagram el 8 de febrero destacando algunos de los logros de su hijo de los que estaba más orgullosa. Ella dijo que aunque acababa de romper el récord de anotaciones de todos los tiempos de la NBA, un logro increíble, eran sus logros fuera de la cancha de los que estaba más orgullosa.

“Desde un maratón de bicicletas… a una escuela… a viviendas de transición, viviendas a largo plazo, un centro de salud y un centro comunitario y de capacitación laboral… a un movimiento que cambia la vida”, compartió. “Estás empoderando a nuestros niños y familias en Akron y comunidades en todas partes para alcanzar sus sueños”.

