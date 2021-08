Giants firman exmariscal de los Patriots y máxima figura ofensiva de Michigan State

Luego de un debut en la pretemporada en el cual Mike Glennon y Clayton Thorson completaron solo ocho pases por unas míseras 92 yardas, los New York Giants decidieron hacer algo acerca de su problema con sus mariscales de campo.

El equipo ha sumado al ex jugador estrella de la Universidad de Michigan State, Brian Lewerke, según su agente, Mike McCartney.

Congrats to QB @brianlewerke14 agreeing to terms with the @Giants — Mike McCartney (@MikeMcCartney7) August 16, 2021

Los Giants ya habían invitado a Lewerke a entrenarse con ellos a principios de mes. Se convierte en tercer mariscal de campo en la plantilla, detrás de Daniel Jones y el anteriormente mencionado Glennon, luego de que el equipo despidiera a Thorson. En cuanto a Lewerke, no se sorprendan si los Giants lo hacen jugar un rato en el partido de pretemporada del domingo frente a los Cleveland Browns.

Lewerke es el lider histórico en ofensiva total de la Michigan State

Lewerke, de 24 años, estableció nuevas marcas durante su paso por East Lansing, terminado su carrera con los Spartans como el líder histórico de la Universidad en yardas total desde la línea de golpeo con 9548 yardas -8293 yardas por aire y 1255 por tierra. Sus 38 partidos como titular y 22 victorias lo ubican tercero en ambas categorias entre mariscales de campo de Michigan State. En 2019, Lewerke fue el MVP del Pinstripe Bowl luego de la victoria por 27 a 21 sobre Wake Forest Demon Deacons.

A pesar de sus elevados números y rumores al comienzo de su carrera de ser seleccionado en los primeros diez puestos del draft, un mal tercer año y un último año irregular hicieron caer el valor de Lewerke en el draft. El nativo de Washington no fue seleccionado en ninguna ronda en el draft 2020, y fue contratado como agente libre por los New England Patriots. Luego de participar de los entrenamientos del equipo previo a la temporada, no fue seleccionado a la plantilla final de 53 jugadores. Recientemente había firmado contrato con los Alphas de la Liga de Primavera en mayo pasado.

¿Tienen los Giants un problema de suplentes de mariscal de campo?

Los Giants hicieron un gran esfuerzo para mejorar el equipo para darle más armas a Daniel Jones. Pero no se puede decir lo mismo acerca de sus suplentes. Mientras que Colt McCoy nunca iba a pelearle el puesto a Jones, demostró ser un reemplazo eficiente la temporada pasada -incluso fue responsable de la primera derrota de local de los Seattle Seahawks en el 2020.

En vez de retener a McCoy, el equipo dejó que se fuera como agente libre. Ahora es el suplente de Kyler Murray para los Arizona Cardinals. Para reemplazar a McCoy, los Giants sumaron a Glennon, cuya producción el año pasado no fue mala. A pesar de haber perdido todos sus partidos como titular con los Jacksonville Jaguars, complete 62% de sus pases, acumulando 1072 yardas, siete pases de anotación y cinco intercepciones.

La mayor debilidad de Glennon es su falta de movilidad. Jones promedió 30.2 yardas terrestres por partido el año pasado, quinta mejor marca entre mariscales de campo. Sin embargo, Glennon solo ha promediado 3.1 yardas por partido en 34 partidos jugados.

Mientras que no haya nada confirmado, Lewerke podría quedar como segundo suplente del mariscal de campo. Su movilidad podría ayudarlo. De cualquier manera, no debería ser el último mariscal de campo que los Giants sumen durante la pretemporada ya que todavía no hay suficiente talento en esa posición luego de Jones, lo cual no es ideal para equipo cuyo mariscal de campo titular se ha perdido dos partidos en cada una de sus primeras dos temporadas.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Giants retirarán número de legendario jugador: ¿De quién se trata?

Esta es la versión original de Heavy.com por Vinny Somma