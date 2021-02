Giannis Antetokounmpo burla a los Lakers con comentario pospartido

Giannis Antetokounmpo declaró que el mejor equipo de la conferencia del oeste se encuentra en Utah y no Los Ángeles, después de caer ante el Utah Jazz el viernes por la noche.

“Parece divertido. Como cuando los he visto jugar, parece divertido, parece fácil,” dijo Antetokounmpo tras decir que Utah es el mejor equipo el oeste, esto de acuerdo a Eric Woodyard de ESPN. “Parece fácil. Se parecen a nosotros la temporada pasada, y hermano, cuando llegas a ese punto y juegas con ese tipo de confianza eres un equipo difícil de superar.”

Giannis Antetokounmpo has shifted his focus this season from experiencing regular season success. He says his goal is to "play the best basketball at the end."

"That's my mindset," he said. "I want to improve from each game."

