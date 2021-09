Giannis habla de sus ambiciones y deja mensaje sobre Lebron James: ¿Qué dijo?

Después de caer eliminados en la primera ronda de los playoffs y una gran actuación por parte de Giannis Antetokounmpo y Kevin Durant, algunos ya están proclamando que LeBron James ya no es el mejor jugador de la NBA. La estrella de Los Angeles Lakers ha sido considerado durante la mayor parte de la última década como el mejor jugador dle mundo. Él ya tiene 36 años y acaba de terminar una temporada plagada de lesiones. No es algo alocado sugerir que Giannis y/o Durant lo han sobrepasado.

Pero, ese no necesariamente es el caso. Giannis no se está creyendo la narrativa que él es mejor que LeBron más allá de haber tenido un nivel que rompió records en camino al título.

“Me gusta ser el cazador,” dijo Antetokounmpo según Euro Hoops. “No soy el mejor jugador del mundo. Insisto, no lo soy. KD, LeBron, Kawhi [Leonard], Luka [Doncic], [Steph] Curry, [Anthony Davis] pueden ser. Yo no lo soy. Sigo intentando cazar a los más grandes. LeBron sigue siendo el mejor del mundo.”

Giannis siempre ha sido una de las estrellas más humildes. Estos comentarios pueden ser tomados como una manera en la que puede seguir motivándose para la próxima temporada . LeBron no va a dejar a su propia voluntad la corona de mejor jugador del mundo, pero Giannis está dispuesto a dejar que otro tengo esa distinción.

¡Sigue la página de los Lakers en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Giannis no quiere agrandarse

Giannis finalmente se quitó la mufa de encima tras ayudarle a los Milwaukee Bucks al título derrotando a los Phoenix Suns. Tiene solamente 26 años, una edad joven para un jugador de su nivel en ganar un título. No está contento con solamente un anillo y está buscando maneras para mantenerse motivado.

“No me llamen campeón. Si apenas escuchas elogios, te relajas y eso no es algo que quiero,” admitió. “No puedo ser falso. Soy Giannis. Pero llamarme MVP, campeón o el mejor jugador del mundo, es algo que me puede retrasar. No quiero nada que me detenga. Quiero mirar hacia delante y mejorarme.”

“Por eso no entreno con otros jugadores,” añadió. “No quiero ser muy amigo con ellos. Si hacemos eso y me tomó un café con ellos, ¿podré usar mis codos en una cancha cuando los enfrente? ¿Podré hacerles un tapón o volcar por encima de ellos? No puedo porque soy auténtico. SI quiero a alguien, los quiero en la cancha. Reconozco eso y no me puedo colocar en esa posición.”

Rob Pelinka dice que LeBron está ‘más esvelto’

En esta etapa de su carrera, LeBron no tiene nada que demostrar. Ha ganado cuatro títulos y convertirá en el máximo anotador en la historia de la NBA esta próxima temporada. Pero aún sigue buscando manera para mantenerse motivado. La discusión sobre quién es el mejor del mundo claramente lo ha afectado. Según el gerente general de los Lakers Rob Pelinka, LeBron está más esvelto y está listo para tener una gran temporada.

“Creo que lo que más resalta es su estado físico,” dijo Pelinka sobre LeBron. “Ha perdido peso, está más esvelto. Sabemos que LeBron estudia a los grandes y le agrega cosas grandes al juego. Creo que en esta etapa de su carrera ya decidió regresar un poco menos corpulento y creo que eso puede significar más explosividad y rapidez.”





Play



Rob Pelinka discusses the 2021-22 Lakers Subscribe for the latest Lakers' content: youtube.com/channel/UC8CSt-oVqy8pUAoKSApTxQw Follow us on Facebook: facebook.com/lakers Follow us on Instagram: instagram.com/lakers/ Follow us on Twitter: twitter.com/Lakers Get the Lakers app: nba.com/lakers/multimedia… 2021-09-23T23:51:21Z

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Dana White critica a legendario peleador por “simular que tenía COVID”: ¿Quién es?