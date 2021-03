El gesto de Zlatan tras regresar a su selección ¿qué pasó?

Hasta en las mejores familias hay desencuentros y peleas. Así mismo ha sido con la selección sueca y su relación con el estelar goleador del Mila estelar goleador del Milan, Zlatan Ibrahimovic. En las mejores familias, también se han hecho las paces y buscan unirse para un bien común, y eso finalmente ocurrió en ese plantel.

El lunes, el exjugador del LA Galaxy atendió a los medios en lo que terminó siendo un momento muy emotivo para él.

Una de las primeras preguntas fue sobre cómo lo tomó la familia la convocatoria después de su larga ausencia. “No es una buena pregunta. Estaba con Vincent (uno de sus hijos) y se puso a llorar cuando lo dejé. Pero está todo bien…”, dijo el delantero, quien tuvo que tomarse una breve pausa y secarse las lágrimasy secarse las lágrimas.

Zlatan Ibrahimovic moved to tears when discussing reaction of his children to Sweden comebackCheck out the channel if you enjoyed the content please subscribe, leave a like and a comment. New videos are arriving, stay tuned! 2021-03-22T16:53:15Z

El atacante de 39 años regresó a la selección de su país después casi cinco años de ausencia.

El máximo artillero de la selección nórdica con 62 goles tuvo un diálogo largo y extendido con el seleccionador ya que se hablaba de un posible regreso al equipo nacional e Ibrahimovic asegura que el objetivo de esta vuelta no es solo individual: “No estoy acá para hacer mi propio ‘show’. No soy más que una pieza de un puzzle en el medio de otras muchas piezas”, insistió.

“Pero si me lo preguntas… ¡Soy el mejor del mundo!”, bromeó.

Sweden Vs England 4-2 – Zlatan Ibrahimovic Unbelievable Bicycle Goal with Stan Collymore commentaryCommentary by Stan Collymore 2012-11-15T15:40:05Z

El tiempo no parece haber pasado por el gigante sueco, que se encuentra en plena forma esta temporada en la Serie A pese a las lesiones. El ex Barcelona y Manchester United admitió que cuando no formaba parte del equipo nacional, vivía los partidos como un aficionado: “Todo el tiempo he seguido a la selección y jugar en ella es lo más grande que puedes hacer como futbolista. Mientras la seguía, en el fondo de mí me decía: ‘Creo que podría aportar’”.

El máximo goleador histórico de la selección nórdica, con 62 goles en 116 partidos, confesó que si hubiera dicho “no” a volver, se habría arrepentido dentro de un año, y resaltó que lo importante es “seguir haciendo lo que amas tanto tiempo como puedas”.

Salvo contratiempo de última hora, Ibra volverá a vestirse con la camiseta sueca el jueves frente a Georgia, entrenada por el francés y exBayern Múnich Willy Sagnol, en el debut de la clasificación para el Mundial de 2022.

