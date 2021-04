¿Qué dijo Gerard Piqué sobre el futuro de Leo Messi?

El defensa del FC Barcelona, ​​Gerard Piqué, ha elogiado a su compañero de equipo Lionel Messi y ha dado su opinión sobre el futuro del capitán. El argentino no tiene contrato con el club al final de la temporada y puede irse gratis a donde quiera.

Gerard Piqué habló con Movistar + sobre cómo era obvio que Leo Messi era un talento especial cuando aún era muy joven y también explicó cómo era jugar contra él cuando era joven, según informa La Vanguardia.

“Él era especial cuando era niño. Lo viste. El balón se le pegó en el pie. No podías quitárselo de encima”, explicó. Nos dijeron que no fuéramos duros con él porque era pequeño, pero no podíamos ni aunque quisiéramos. No pudiste atraparlo. Tenía un talento innato”.

El central azulgrana también dijo que apoyará a Leo Messi en cualquier decisión que tome sobre su futuro. El futuro del capitán sigue siendo incierto y no está claro si decidirá continuar su carrera en el Camp Nou.

“Llevamos muchos años con Messi. Lo conocemos muy bien y lo apoyaremos independientemente de su decisión. Lo apoyaremos en su vida y le debemos estar agradecidos”, agregó. “No podría decir qué pasará. Creo que en los últimos meses hemos visto a Leo feliz. Eso es lo más importante. Leo es el capitán y tiene un impacto importante en todos los jugadores. El equipo va bien y parte de eso se debe a Leo”.

✔Messi

✔Título Copa

✔Opciones en Liga

…

Piqué habla de todo, a las 21.30h, en #Universo Valdano pic.twitter.com/2PdhWcPsEb — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 21, 2021

Según los informes, Leo Messi ha dado instrucciones a su agente y padre Jorge Messi para retrasar las conversaciones de renovación del contrato con el club mientras el Barça sigue en la búsqueda del título de liga, ya que quiere centrarse únicamente en el equipo.

Piqué habló de la Copa del Rey

Joab Laporta ha estado en@ñ el Museo con el entrenador Koeman y los capitanes Messi,Busquets,Roberto y Piqué. Han llevado el título de Copa del Rey y Han charlado sobre la Superliga pic.twitter.com/Ohi0Mqe65N — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) April 21, 2021

Piqué se ha perdido gran parte de esta temporada por problemas en su rodilla, pero volvió al equipo para la victoria del sábado en la Copa del Rey sobre el Athletic. El central hizo una actuación estelar con los catalanes cuando los hombres de Ronald Koeman lograron una victoria por 4-0.

El defensa ha explicado que ganar el trofeo le ha dado un empujón al Barcelona, ​​pero admitió que su equipo sufrió en rondas anteriores cuando necesitaba logró las remontadas ante Sevilla y Granada.

“Lo necesitábamos. Sufrimos mucho en la prórroga de esta competición ante el Granada y el Sevilla. Y la final fue un alivio, salió muy bien”, agregó. “Empezamos a marcar tarde, pero luego fluyeron los goles. Nos ha dado una motivación extra, en el Barça estás obligado a ganar siempre”.

El enfoque ahora vuelve a La Liga para el Barcelona, ​​que se coronará campeón si el equipo gana sus últimos ocho partidos. Piqué admite que si su Barça gana un doblete de Liga y Copa “será una muy, muy buena temporada”.

¿Piqué jugará contra el Getafe?

🔊 @RonaldKoeman: "Ahora es el momento de demostrar que podemos ganar la Liga" #BarçaGetafe pic.twitter.com/lS5QnCRt5M — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 21, 2021

El próximo partido del Barça es el jueves contra el Getafe en La Liga en el Camp Nou, pero no hay garantía de que Piqué juegue. El técnico Ronald Koeman habló sobre la forma física del defensa en su rueda de prensa previa al partido y admitió que estaba cansado tras la victoria de la Copa del Rey.

“Es normal que Gerard esté bastante cansado después del partido, eso es muy normal después de que un jugador este fuera por un tiempo”, dijo. “Necesita volver al ritmo del partido. Pensé que era fenomenal. Ayer todavía estaba un poco cansado, hoy está un poco mejor, mañana veremos si está listo”.

A Koeman ciertamente no le faltan opciones en defensa con Ronald Araujo, Clement Lenglet, Oscar Mingueza y Samuel Umtiti todos en forma y disponibles. El holandés también puede tener un ojo puesto en el partido del domingo ante el Villarreal.

