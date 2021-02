El mejor regalo de Piqué en el día de su cumpleaños [VIDEO]

El jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué ha dado una positiva noticia sobre la recuperación de su lesión de rodilla, durante este martes 2 de febrero. El central compartió por medio de las redes sociales un video que mostraba al futbolista de 34 años entrenando en la Ciutat Esportiva, bajo el mensaje: “El mejor regalo. Estoy de regreso”, haciendo referencia al día de su cumpleaños número 34, este 2 de febrero.

Se ve a Piqué corriendo y trabajando con el balón mientras acelera su recuperación. La última aparición del defensa con el club fue en noviembre en la derrota liguera ante el Atlético de Madrid.

Durante el martes se le preguntó al entrenador Ronald Koeman sobre Piqué y este dio una breve actualización sobre la posibilidad de que el defensa y Ansu Fati estén listos a tiempo para la eliminatoria de la Liga de Campeones del FC Barcelona frente al Paris Saint-Germain a finales de este mes.

El Barcelona tiene muchas opciones defensivas si Piqué no regresa a tiempo. El defensa sigue siendo un jugador clave para los catalanes, pero tal vez ya no tenga la garantía de volver directamente al once inicial.

El internacional uruguayo Ronald Araujo ha ocupado el lugar de Piqué en el equipo y ha impresionado en lo que va del 2020-21. El jugador de 21 años tiene gran ritmo, es fuerte en el aire y tiene una presencia dominante en la línea de fondo.

⚠️ | QUICK STAT

After tonight, 959 different outfield players played at least 10 full matches (900 minutes) in the top 5 European leagues this season.

Barcelona's central defender Ronald Araújo is the only one who hasn't been dribbled past at least once. pic.twitter.com/ZJvAQwG17K

— SofaScore (@SofaScoreINT) January 31, 2021