[VIDEO] Griezmann anota espectacular gol de tacón para el Barcelona en Champions League

La buena racha goleadora de Antoine Griezmann continuó el miércoles, cuando el francés marcó el primer gol del Barcelona ante el Ferencvaros en la Champions League.

El francés remató una gran jugada de equipo con un brillante remate que pasó por debajo de las piernas del portero para poner el 1-0 a los 14 minutos en el Puskás Aréna de Budapest.

He's found his groove, what a finish from Antoine Griezmann. pic.twitter.com/YaMDo1FlMq

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) December 2, 2020