[VIDEO] Las increíbles jugadas del crack que quiere fichar el Barcelona

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, comunicó claramente que quiere fichar esta temporada a Memphis Depay, y su determinación se podría haber confirmado después de ver al internacional holandés anotar un impresionante hat-trick de asistencias el domingo.

Depay realizó tres asistencias en la victoria 3-2 del Lyon contra Estrasburgo en la Ligue 1 y se convirtió en el primer jugador de Europa en conseguir este registro impresionante en 2020-21.

Memphis Depay is the first player in Europe’s top five divisions this season to score a hat-trick of goals and provide a hat-trick of assists:

⚽️⚽️⚽️ vs. Dijon

🅰️🅰️🅰️ vs. Strasbourg

Get a forward that can do both. pic.twitter.com/17a0LZaKjH

— Squawka Football (@Squawka) October 18, 2020