Toni Kroos destroza a fan en redes sociales ¿qué le dijo?

El Real Madrid pasa por un muy buen momento. Después de su crisis hace un par de semanas atrás, el equipo lo ha superado y ahora se encuentra asechando al Atlético de Madrid en la cima de la tabla y está buscando ver cómo pueden ganar títulos consecutivos por primera vez en 12 años.

Uno de lo jugadores vitales para esta revertida es el volante alemán Toni Kroos, quien ha estado jugando a un nivel impresionante.

Él al lado de los veteranos como Sergio Ramos, Luka Modric y Karim Benzema perfilan a Madrid como candidato al titulo y hasta pueden ser parte de la conversa para una posible decimocuarta Champions.

Nivel en la cancha y en redes sociales

Además de su actuación en el terreno de juego, su capacidad de usar las redes sociales se ha notado. En esta instancia, su interacción con sus “haters” dejó a muchos riéndose tras una interacción que tuvo con uno de ellos que indicó que él era sobrevalorado.

“200 toques por partido, 190 de ellos que van hacia atrás o tres a cinco metros hacia un lado. ¿Por qué se puede cobrar €20 millones por temporada por eso? No es un líder, es un aburrido,” dijo.

Kroos respondió en alemán y dejó al individuo perplejo. “No subvalores el salario, Artur. El resto es correcto, por supuesto. ¡Feliz Navidad!”

Esta no fue la primera vez que Kroos ha tenido una respuesta de este tipo. Un ejemplo es despues de que el Madrid ganó La Liga, el equipo publicó una foto de Kroos, Modric y Casemiro levantando el trofeo.

Una cuenta de Twitter dijo que el era “totalmente sobrevalorado”, el ex Bayer Leverkusen respondió de manera sarcástica estando “de acuerdo” diciendo: “es verdad, pero no le cuentes a nadie.”

Yes but dont tell anybody — Toni Kroos (@ToniKroos) July 23, 2020

Kroos ha sido un ganador toda su carrera. El alemán ganó el triplete con el Bayern Múnich en el 2013 y también fue campéon del mundo con la selección teutona el año siguiente. Desde que llegó a Valdebebas, él se ha convertido en uno de los jugadores más ganadores en el Real Madrid al ganar cuatro Mundial de Clubes, tres Champions, dos ligas, dos Supercopas españolas y dos Supercopas europeas.

El volante de 30 años, se acerca rápidamente a los 300 partidos jugados con el equipo merengue y ha anotado 20 goles durante este tramo.

