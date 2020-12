Robinho es condenado a prisión por violencia sexual: ¿Cuántos años de cárcel le dan al brasileño?

El futbolista brasileño Robinho atraviesa horas complicadas, ya que en Italia han ratificado la condena a nueve años de prisión para el ex Real Madrid por la presunta violación de una mujer en 2013, cuando todavía era futbolista del Milan.

Según informa La Gazzetta dello Sport, los jueces de la Corte de Apelaciones de Milán desecharon la apelación de Robinho y, en consecuencia, continúa firme la sentencia dispuesta por un tribunal italiano.

Robinho’s nine-year jail sentence over gang rape upheld by Italian court after Brazilian’s appeal https://t.co/UUYp05W00T

