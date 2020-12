Real Madrid tendrá baja importante durante tres meses ¿quién será?

El partido de Granada vio al Real Madrid salir airoso y mantenerse al paso del Atlético en la cima de la tabla. Pero el viernes por la mañana recibieron una dura noticia. El equipo emitió un parte médico que confirmó la lesión de Rodrygo Goes y que por causa de eso tendrá que estar alejado de las canchas por tres meses.

El jugador tuvo que ser removido del partido en el primer tiempo después de una corrida en la contra Dimitri Foulquier, en esa jugada acabó una lesión muscular, pidiendo el cambio rápidamente por Marco Asensio.

El parte médico

Parte médico de Rodrygo.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 25, 2020

El equipo emitió el parte médico el viernes y uno de los peores casos salió desarrollándose para el joven merengue.

El parte del club blanco señala que Rodrygo sufre “una lesión muscular con afectación del tendón en el bíceps femoral derecho“, y si bien no hace mención al tiempo de baja que estará el joven brasileño fuera de los terrenos de juego, MARCA está en condiciones de asegurar que es una lesión muy seria y se pronostica que el jugador estará fuera de acción cerca de tres meses.

Esta lesión es muy complicada ya que usualmente obliga a la persona afectada a pasar por el quirófano para rectificar el daño hecho.

El entrenador blanco, Zinedine Zidane tendrá que lidiar con esta baja importante ya que Rodrygo se había consolidado como titular en los últimos partidos. El jugador ya posó en el día de ayer junto a un árbol de Navidad en muletas, ya indicando que las noticias no iban a ser buenas, algo que se confirmó en los estudios.

Highlights Real Madrid vs Granada CF (2-0)Real Madrid overcomes Granada CF and achieves its fifth consecutive victory. Casemiro and Benzema scored the goals of the local team #RealMadridGranada Matchday 15 LaLiga Santander 2020/2021 Suscríbete al canal oficial de LaLiga Santander en HD http://goo.gl/Cp0tC Subscribe to the Official Channel of LaLiga in High Definition http://goo.gl/Cp0tC LaLiga Santander on YouTube: http://goo.gl/Cp0tC LaCopa on… 2020-12-23T21:34:29Z

Rodrygo ya tenía una idea en el mismo terreno de juego que no se trataba de una lesión normal. Pidió el cambio en momento que sintió el dolor y tuvo que salir del terreno de juego en camilla llorando y sin la posibilidad de apoyar.

Ayer ya estaba más tranquilo, pero haciéndose a la idea de que iba a tener que estar mucho tiempo alejado de los terrenos de juego. Además en un mensaje en sus redes sociales ya se encuentra “enfocado” en su proceso de recuperación.

Afortunadamente, Zidane tiene recambio en esa posición con el ingreso de Eden Hazard, quien ya está recuperado de su lesión. Además del belga, el Madrid tiene a su disposición a Lucas Vázquez, Marcos Asensio, Vinícius Jr. para afrontar los próximos meses de competencia en todos los frentes. El joven brasileño estará fuera de los octavos de final de la Champions ante Atalanta además de la Supercopa Española. Se tendrá que ver si estará listo para El Clásico del mes de abril en el Bernabéu.

Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: El sorteo de los octavos de la Champions: ¿A qué equipo podrían enfrentar Real Madrid y Barcelona?