Pochettino ya ha firmado con el PSG ¿cuándo comenzará?

Después de horas de estar complicados con la salida de Thomas Tuchel, todo ya parece que está listo para el regreso de Mauricio Pochettino a la capital francesa para ser su nuevo timonel.

La noticia comenzó a surgir el domingo por la noche cuando el periodista Fabrizio Romano desveló por sus redes sociales que el argentino ya había finalizado los trámites y firmó con el PSG su contrato.

En su informe, Romano avisó que el equipo había llegado a un acuerdo con Tuchel para salir del club y compensarle una cifra de €6 millones (US$ 7.3 millones) por lo que restaba de su contrato que vencía en junio.

Thomas Tuchel has reached an agreement with PSG to leave the club immediatly, as @cfbayern reported. It will cost around €6m to Nasser Al Khelaifi.

More: Mauricio Pochettino has already agreed his contract as new PSG manager. Details sorted. Paperworks signed.

Here we go 🇫🇷✍🏻

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2020