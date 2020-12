Luka Modric renovará con el Real Madrid ¿por cuánto tiempo lo hará?

Han habido mucho vaivenes entre el Real Madrid y Luka Modric y parece que todo está terminando por buen puerto para ambos.

Desde la temporada pasada se sabía que los días del croata estaban llegando a su fin. Se le comenzaba a rumorar a una salida a varios clubes en Catar y el Inter Miami en su momento. Aún con estas ofertas seductoras en la mesa, la intención de Modric siempre fue quedarse en Madrid.

Pero con esto pendiente, el tema no fue tan discutido en estos meses ya que el equipo se ha encontrado en una situación en la que estuvo luchando por salir de a fase de grupos de la Champions y revertir un mal momento que terminó colocando al actual campeón español una vez más en la lucha por el título con el Atlético de Madrid.

Por eso ya se ha informado de que el jugador de 35 años firmará una extensión por una temporada más con el cuadro merengue.

Aunque es el jugador de mayor edad en el equipo, ha jugado a un nivel alto y se puede decir que fue el jugador más consistente durante este tramo. Por estas razones y el liderazgo que ofreció a lo largo de su tiempo en Valdebebas se merecía esta posibilidad.

Condiciones del salario

El ganador del Balón de Oro en el 2018 tendrá una baja en su salario, pero aún así será uno de los mejores pagos de club, de acuerdo a un informe publicado por Marca. El jugador y a directiva de la institución ya había llegado a un acuerdo que lo tendrá jugando en la Avenida Concha Espina hasta junio del 2022 y desea poder retirarse en el Madrid.

Modric llegó a Madrid en el 2012 proveniente del Tottenham y desde ese momento jugó con la camisa blanca en 363 ocasiones y rápidamente se convirtió en uno de los pilares del centro del campo madridista.

Lo que tiene el futuro

Además tampoco parece que tiene intención de colgar sus botines todavía. Se especulaba que le pondría punto final a su carrera internacional este verano después de participar en la Euro2020. Pero se comienza a rumorar que con el mundial de Catar a menos de dos años, hará todo lo posible para llegar a esa gesta y ver si puede ayudarle a su país superar el subcampeonato que lograron en el 2018.

