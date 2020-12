Leo Messi y su entrevista: Los engaños de Bartomeu y si se queda

La entrevista de Leo Messi fue una que dejó a propios y a extraños analizando todo lo ocurrido en el Barça y viendo qué hubiese pasado si las cosas fueran diferentes. Pero las palabras del argentino fueron muy directas y no dejó dudas en lo que se refiere a sus pensamientos y sus comportamientos.

Hablando con Jordi Évole en su programa de La Sexta se puede analizar ciertas cosas a profundidad de cómo se llego a este punto en un club que hace poco dejó una gran huella en el fútbol mundial.

También mencionó que no planea tomar una decisión sobre su futuro hasta finalizar la temporada, pero tampoco se quiso comprometer con su actual club ni con un candidato presidencial en las elecciones de enero.

Hasta el mismo jugador y el entrevistador comenzaron la nota con un poco de ansiedad.

“No soy mucho de hacer postureo. Lo que hago es porque lo siento en el momento.”

La nota se comenzó en sus maneras de celebrar la Navidad. “Para Papa Noel (Navidad) eran botines, pelota,” dijo Messi después de empezar la nota tras unos minutos en el cual él y Évole estaban. Hablaba de la camiseta de Newell’s y “lo bueno que fue Papa Noel” con él.

Llegó el día.

Y no os lo negaré, estoy nerviosito.

Mucha expectación y eso siempre impresiona.

Ojalá la entrevista sirva para ver que más allá del crack, del fútbol, hay más.

Hoy, 21:25, en @laSextaTV #MessiÉvole

Gracias @delbarriotv por hacerla posible.pic.twitter.com/ErSxGfANz7 — Jordi Évole (@jordievole) December 27, 2020

Messi habló de no hablar de cosas serias ya que no se considera “nadie” para hablar al respecto, pero sí lo hace en sus círculos íntimos.

/A quién admira en el deporte?

Messi dijo tener una gran admiración por varios atletas al saber qué tienen que hacer para llegar al nivel al que han alcanzado. “Cuando empecé a ser profesional, dejé de lado el hincha que tenía adentro. Ahora mi pasión son mis hijos, que tengo que ir corriendo detrás de ellos. Como deportistas, admiro a muchos. Rafa Nadal, Federer, LeBron… en todos los deportes hay deportistas admirables por su trabajo. Cristiano en el fútbol también”.

Messi: “Admiro mucho a @Cristiano” 😱 😎 Nunca antes el capitán del Barça habló así sobre la estrella portuguesa con pasado madridista. Leo confesó a qué deportistas admira en la vida. 🤩#MessiSinFiltro pic.twitter.com/jXvZxub1ZQ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) December 27, 2020

¿Como está Leo Messi

Messi lo mencionó en cinco palabras: “El club está realmente mal”.

“Hoy por hoy estoy bien. Es verdad que pasé muy mal lo momentos del verano y los de antes, por cómo terminó la temporada. Después vino el burofax… Pero ahora me encuentro bien y con ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante. Estoy ilusionado aunque el club está pasando momentos complicados. Son momentos difíciles, como para todo el mundo. El club está realmente mal, muy mal, será difícil volver a estar donde estábamos.”

La muerte de Maradona

Messi dijo que estaba en su casa cuando su padre le mandó un mensaje. También habló de la jugadora que no le

“Cada uno es libre de opinar y de hacer lo que quiera. No a todo el mundo le gustó Maradona por su manera de vivir. Cada uno es libre de actuar,” admitió Messi.

El homenaje a Diego

Getty ImagesEl tema de la camiseta de Newell’s fue uno interesante. “La camiseta que saqué en homenaje a Maradona me la regaló la gente de Newell’s. Tenía el convencimiento de que iba a marcar y eso que llevaba partidos sin hacer goles. Fue raro porque apareció de una jugada de la nada, cuando menos lo busqué.”

El 8-2 vs. Bayern

Su reacción tras perder en la Champions ante el Bayern.

“Soy muy calentón y tras la calentura me arrepiento. No me gusta perder. Y el 8-2 fue un momento duro por cómo se perdió. Veníamos arrastrando un año muy difícil y podíamos perder, pero no de la manera que lo hicimos.”

RESUMEN – FC BARCELONA 2-8 FC BAYERNEl FC Barcelona cae eliminado de la UEFA Champions League en cuartos de final tras perder 2-8 contra el FC Bayern. 2020-08-15T00:30:21Z

Ir al psicólogo

Se le preguntó si Messi había ido a conseguir ayuda por causa de las presiones por las que tiene que lidiar. Su respuesta fue contundente.

“Tendría que haber ido al psicólogo. Debería dar ese paso, incluso Antonella me lo dice, pero no lo hago. Sé que lo necesito por lo que hago, pero soy muy reservado.”

El burofax

Messi dijo que lo volvería a hacer. “Sí, porque es una manera de hacerlo oficial. En los últimos seis meses le dije al presidente que me iba, pero él me decía que no y lo quise hacer oficial.” Para Messi, fue que el club no tomó su decisión como algo serio.

Uno de los temas fue la salida de Luis Suárez. No fue la gota que colmó el vaso, pero fue un factor que lo dejó perplejo. “Lo tenía decidido antes del despido de Luis Suárez, pero me pareció una locura lo que hicieron, por cómo se fue. Se marchó gratis, pagándole su contrato y a un equipo que lucha por lo mismo que nosotros”

Con el paso de la entrevista deja entender que el gran problema del argentino en el club era el presidente.

Entrandores influenciales

“Con Guardiola hablamos de cómo nos va las cosas, pero no de si nos vamos a volver a encontrar. Para mí, Guardiola es el mejor. Me llamaba la atención cómo preparaba los partidos, me decía cómo había que atacar para ganarlos. Yo tuve la mala suerte entre comillas de tener poco tiempo a Guardiola y Luis Enrique seguidos. Pensaba que con Pep lo sabía todo, pero Luis Enrique me enseñó aún más.”

El presente con Koeman

“Con Koeman se ha dado una seriedad con lo que pretende para el equipo y el club. Está haciendo las cosas muy bien. Es difícil, porque hay mucha gente nueva. Poco a poco el equipo va creciendo.”

La decisión final…

“No sé si voy a irme, pero si me fuera, me gustaría irme de la mejor manera y poder volver en un futuro al club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador. Ojalá que siempre que venga, haga bien las cosas para levantar títulos importantes,” afirmó Messi.

Jordi Évole le quiso dar un par de regalos: Dos guías de Manchester y de París. Messi reaccionó y le dijo que se los llevara de vuelta.

Aunque sí dijo que le dio un poco de curiosidad poder saber cómo es la vida en Estados Unidos y en “esa liga”. Se sabe que Messi tienen un apartamento en las afueras de la ciudad de Miami.

Lo que también descartó fue la ida a Madrid, ya sea como merengue o colchonero.

La entrevista terminó con un deseo para el próximo año: “Ojalá que terminemos bien este año de m*****a que nos tocó vivir y el año que viene vayamos saliendo de esta situación”.

LEER MÁS: ¿Pochettino la pieza movida para atraer a Leo Messi?