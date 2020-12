Jugador del Atlético suspendido diez semanas ¿qué pasará?

El Atlético de Madrid está viendo opciones para poder reemplazar a Kieran Trippier durante las próximas semanas ya que el inglés estará fuera de acción por un tramo importante. Esto después de que la FA de Inglaterra lo declarara culpable de haber supuestamente violado reglas sobre apuestas de partidos. Además de la suspensión, el exTottenham fue multado $94,400.

Esta fue la decisión de este caso aunque el jugador ha negado estas acusaciones rotundamente. El jugador mencionó en un comunicado que emitió en mayo que no apostó en cosas relacionadas al fútbol o tuvo algún tipo de ganancia de apuestas de otros. Aunque se menciona que las apuestas se hicieron por parte de sus amigos de un grupo de WhatsApp.

De acuerdo a las reglas de la FA, es contra de las reglas recibir información interna para ese tipo de actividad.

Una de las opciones que el Atleti puede ejecitar es seguir convocando al jugador aún siendo suspendido. El club está furioso con la decisión y seguirán convocándolo ya que la FA no les informó de esta decisión, de acuerdo a un informe de The Athletic.

Este caso surgió en junio del año pasado cuando el lateral derecho fue acusado de siete cargos, pero al final tres fueron desestimadas. El jugador hasta pidió una audiencia personal para poder aclarar el tema.

BREAKING: Kieran Tripper banned for 10 weeks & fined £70,000 for breaching FA betting rulesSUBSCRIBE ► http://bit.ly/SSFootballSub PREMIER LEAGUE HIGHLIGHTS ► http://bit.ly/SkySportsPLHighlights2021 Kieran Trippier has been banned for 10 weeks from all football & football-related activity and fined £70,000 in relation to breaches of the Football Association's betting rules. Watch Premier League LIVE on Sky Sports here ► http://bit.ly/WatchSkyPL ►TWITTER: https://twitter.com/skysportsfootball ►FACEBOOK: http://www.facebook.com/skysports ►WEBSITE: http://www.skysports.com/football MORE FROM SKY SPORTS… 2020-12-23T14:16:21Z

Los pasos a tomar

La FA ya le ha informado a la FIFA sobre lo ocurrido y los pasos que se tomarán por parte de la máxima entidad del fútbol mundial.

¿Cuáles partidos perderá

La suspensión de Trippier fue efectiva el 23 de diciembre y esto significa que se regresaría el primero de marzo. Los partidos relevantes que ser perdería sería el enfrentamiento ante el Sevilla el 12 de enero y el partido de ida ante el Chelsea en el Wanda Metropolitano. Esto no lo afectaría en una probable convocatoria a la fecha FIFA y también la Euro2020 durante el verano.

El último caso que tuvo la misma relevancia con algo similar fue Daniel Sturridge que originalmente recibió una suspensión de seis meses. El jugador terminó apelando y su suspensión fue reducido a cuatro meses a principio de año.

Se espera que Trippier apele esta decisión para ver si se le puede reducir la suspensión para que esté hablitado para la Champions League.

