Inter vs Real Madrid: Hora y cómo ver el Live Stream

Inter de Italia y Real Madrid de España protagonizarán uno de los platos fuertes por la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2020/21, cuando este miércoles se vean las caras en el estadio Giuseppe Meazza de Milán.

Tanto el equipo italiano como el español precisan un triunfo que les permita seguir con vida en el máximo torneo continental de clubes, ya que el Inter arriba a este compromiso como último del grupo B con apenas dos puntos, mientras que Real Madrid apenas cosechó 4 unidades y marcha tercero.

En el último encuentro entre ambos, Real Madrid obtuvo un triunfo clave por 3-2 ante Inter en condición de local y, de esa manera, mantiene latente la chance de clasificar a octavos de final.

💬 @Casemiro: "Queremos ser primeros de grupo y dependemos de nosotros."

🎥✨ ¡No te pierdas la entrevista completa que el brasileño ha concedido a los medios oficiales de la @UEFAcom!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/VN8YvUhwjc — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2020

Antonio Conte palpita el partido

“Para nosotros es una final. Conocemos la historia del equipo, no sólo del pasado, sino la historia reciente. Sabemos que no tenemos muchas opciones que no sea tener un resultado importante. Hemos demostrado que si jugamos bien y estamos concentrados podemos ganar el partido”, analizó Antonio Conte, entrenador del Inter, en la conferencia de prensa previa al choque frente a los madridistas.

🔊LIVE-Vigilia di #InterReal: le parole di Conte e Handanovic in conferenza stampa #UCL https://t.co/OC8gzkeqpr — Inter (@Inter) November 24, 2020

En tanto, Conte consideró los puntos clave del partido a los que su equipo debe estar muy atento para llevarse los tres puntos. “Intentar ganar el partido, claro. No creo que haya otras soluciones. Todavía nos faltan tres partidos y como mínimo tenemos que hacer siete puntos. Es uno de los grupos más difíciles de la Champions, pero creo que hemos demostrado en los partidos anteriores que merecemos mucho más. Pero es verdad que los resultados no han llegado y tenemos que ver el motivo”, expresó.

Por otro lado, Conte evaluó la posibilidad de ubicar al chileno Alexis Sánchez como centrocampista: “Podría ser una solución durante un partido, no de inicio. Quizás contra equipo de un nivel más bajo, porque ya somos muy ofensivos. Tenemos laterales que juegan como alas y que atacan mucho. Meter tres delanteros creo que el equipo no lo podría soportar, perderíamos el equilibrio. Durante un partido sí se podría dar, pero como solución de emergencia”.

La opinión de Conte sobre las bajas en Real Madrid

Consultado por las bajas que presenta Real Madrid para este encuentro, Antonio Conte no ocultó su fastidio y respondió con absoluta franqueza.

“No creo que el Madrid pueda llorar por sus bajas. Tiene una plantilla con muchos jugadores buenos. El hecho de que los periódicos hablen de las bajas del Madrid me da la risa”, opinó Conte sin dar vueltas.

🗣 Conte: "Cuando leo lo de las bajas del Real Madrid me da la risa" https://t.co/CroXyPyNvt #ChampionsLeague — MARCA (@marca) November 24, 2020

Cabe recordar que Real Madrid, máximo campeón histórico de la Champions League con trece trofeos en sus vitrinas, no contará con Sergio Ramos por una lesión muscular, Karim Benzemá -se encuentra en rehabilitación por una contractura-, Federico Valverde y Álvaro Odriozola, éstos últimos por otras dolencias. Asimismo, se suman las bajas de Luka Jovic y Éder Militao tras dar positivo de COVID-19.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este miércoles 25 de noviembre desde las 3PM ET, 12PM PT.

La señal cuenta con más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

La Champions en CBS

CBS tiene una prueba gratuita los primeros días y luego tiene un costo que empieza en $5.99 por mes.

No te pierdas el torneo más importante del Viejo Continente, ¿Quién se quedará con la Orejona 2020/21?

