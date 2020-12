Gérard Houllier muere a los 73 años: ¿De qué murió el exentrenador de Francia y Liverpool?

Gérard Houllier, recordado exentrenador del seleccionado de Francia y Liverpool de Inglaterra entre otros equipos, murió este domingo por la noche a los 73 años.

De acuerdo a la información que brinda el sitio RMC Sport, Houllier falleció después de que este domingo retornara a su hogar, pocos días más tarde de someterse a una nueva operación de la vena aorta en un hospital parisino.

Enterados de la triste noticia, desde las redes sociales del Liverpool inglés le rindieron homenaje a Gérard Houllier, artífice de distintos equipos que marcaron una época en los “Reds” y obtuvieron triplete de la FA Cup, League Cup y la Copa UEFA 2000/01 -hoy llamada UEFA Europa League-.

“Estamos de luto por el fallecimiento de nuestro entrenador, Gérard Houllier. Los pensamientos de todos en el Liverpool Football Club están con la familia de Gerard y muchos amigos. Descanse en paz, Gérard Houllier 1947-2020”, reza el mensaje del Liverpool en su cuenta oficial de Twitter.

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.

Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E

— Liverpool FC (@LFC) December 14, 2020