Cádiz vs FC Barcelona: Hora y Cómo ver el Live Stream

El Cádiz, una de las gratas sorpresas en la presente edición de La Liga de España, recibe a un FC Barcelona que viene invicto en la UEFA Champions League y necesita seguir sumando puntos si quiere progresar en el certamen local.

Mientras que el Cádiz, dirigido por Álvaro Cervera, viene de empatar 1-1 ante Elche en condición de visitante, el Barça llega a este compromiso tras dos victorias consecutivas: 4-0 frente a Osasuna por La Liga y 3-0 sobre el Ferencváros húngaro por Champions League.

“De momento, creo que sobre todo el Atlético de Madrid, es un equipo fuerte. Recibe pocos goles y saca adelante sus partidos. Pero bueno, es una temporada larga, en la que pueden pasar muchas cosas. Nosotros no nos podemos permitir perder más puntos. Hasta final de año tenemos que ganar todos los partidos“, sostuvo Ronald Koeman en la rueda de prensa previa.

🏆 @LigadeCampeones 5⃣ victorias en 5⃣ partidos en esta edición

2⃣5⃣ partidos seguidos sin perder en la fase de grupos

Por el lado del FC Barcelona, la principal novedad pasa por los regresos de Leo Messi, Phillipe Coutinho y Marc Ter Stegen a la convocatoria, luego de que el entrenador neerlandés Ronald Koeman decidiera darles descanso y que no viajaran a Budapest, Hungría.

Koeman se reencuentra con el árbitro al que denunció vs Getafe

César Soto Grado será el encargado de arbitrar el Cádiz-FC Barcelona, pero no será la primera vez que este colegiado dirija al elenco catalán.

#FCB 🔵🔴 📆 Soto Grado pitará el partido entre el Barcelona y el Cádiz, tras hacerlo en Getafe el pasado 18 de octubre

Tal como recuerda el diario Sport, Soto Grado impartió justicia en la visita del FC Barcelona al Getafe, el pasado 18 de octubre. Y la actuación del réferi no convenció a Koeman, quien tras el encuentro aprovechó la rueda de prensa para quejarse por los fallos del VAR y las agresiones verbales que recibió de parte del futbolista franco-camerunés Nyom.

Para colmo, ese partido ante Getafe marcó la primera derrota en el ciclo Koeman al frente del FC Barcelona. Por lo tanto, no existe un buen recuerdo de Soto Grado en el mundo culé.

FC Barcelona acelera la renovación de Dembélé

Con Manchester United al acecho por conseguir su ficha, el francés Ousmane Dembélé ya estaría en tratativas de renovar su vínculo contractual con el FC Barcelona, de acuerdo a la información que brinda la cadena ESPN.

#FCB 🔵🔴 ⚠️ El actual contrato de Ousmane Dembélé acaba en junio de 2022

La citada fuente señala que en el FC Barcelona son conscientes sobre el interés del Manchester United por contratar a una de sus grandes figuras como lo es Dembéle, y por ello es que la comitiva liderada por Ramón Planes le estaría dando prioridad a esta negociación.

No obstante, ESPN advierte que el Barça tiene todas las operaciones paralizadas ya que se aguarda el nombramiento de un nuevo presidente el próximo 24 de enero.

Joan Laporta responde a los dichos de Neymar

A raíz de las recientes declaraciones del brasileño Neymar, quien luego de la victoria del Paris Saint-Germain sobre Manchester United por Champions confesara sus ganas de volver a jugar con Leo Messi, el precandidato a presidente del FC Barcelona Joan Laporta se refirió a los dichos del crack brasileño.

¿Volverá pronto? Neymar dejó en claro que tiene muchas ganas de jugar con Messi nuevamente y dio fecha: "seguro el próximo año".

“No me preocupan sus palabras. Tengo cosas a decir pero no lo diré para no desestabilizar al equipo. El equipo va a más, no hay que desestabilizar al equipo. Sé lo que puede desestabilizar al equipo. No entraré en este juego y dar nombres de jugadores que puedan venir. Es normal que lo diga, son amigos y tienen una jerarquía establecida entre ello. Es normal esta relación. Espero que Leo pueda esperar y escuchar la propuesta del nuevo presidente del Barcelona”, analizó Laporta este jueves en declaraciones a Catalunya Radio.

Asimismo, Laporta indicó: “Tenemos contacto con Leo, se que me aprecia, nos respetamos, pero no hemos hablado de la renovación. Necesito ser presidente para cumplir la propuesta que le pueda hacer. Messi te garantiza a aspirar a poder ganarlo todo. Quiero que se quede en el Barça”.

