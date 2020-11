Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Hora y cómo ver el Live Stream

Atlético de Madrid y FC Barcelona, dos de los equipos más grandes del fútbol español, chocan este sábado en el estadio Wanda Metropolitano y protagonizarán el plato fuerte de la 10a jornada de La Liga de España 2020/21.

Atlético de Madrid, dirigido por Diego “Cholo” Simeone, marcha tercero en la tabla de posiciones con 17 puntos e intentará hacerse fuerte de local ante un FC Barcelona que, llamativamente, se encuentra en la octava ubicación con apenas 11 unidades.

“Es un partido complicado, contra un equipo fuerte durante muchos años. Creo que hay que destacar el trabajo de su técnico durante muchos años, de trabajar bien. Y sobre todo por tener un equipo competitivo”, analizó Ronald Koeman, entrenador del conjunto culé, en la rueda de prensa previa al encuentro.

Sobre las bajas que presentan ambos equipos para el duelo de este sábado, Koeman expresó: “Se puede hablar de las bajas que ellos tienen pero nosotros también bajas importantes. Y creo que los dos equipos llegan bien. Ojalá que sea un gran partido”.

Diego Simeone, en tanto, también dio sus sensaciones previas al choque con el Barça y si bien consideró que “será “un rival duro y complicado como siempre”, es consciente de que el conjunto catalán se está “renovando con futbolistas jóvenes”.

“Cada partido siempre es una oportunidad y evidentemente este lo es. Nos vamos a enfrentar a un rival con jerarquía, con un plantel que está renovando que tiene futbolistas jóvenes y otros con mucha experiencia, con un nivel fenomenal. Será duro y complejo, como siempre contra el Barcelona”, explicó el “Cholo” en conferencia de prensa.

Ronald Koeman defendió a Leo Messi

Consultado por la explosiva declaración que realizó Leo Messi al arribar al aeropuerto de Barcelona, tras su participación en las Eliminatorias sudamericanas con la Selección Argentina, el DT culé Ronald Koeman respaldó a su futbolista y apuntó contra la prensa.

“Puedo entender que Leo estuviese cabreado. En mi opinión, creo que hay respetar mucho más a la gente como Leo Messi. Después de un viaje tan largo, haciendo tantas cosas, y que te pregunten cosas sobre el tema de Antoine (Griezmann) creo que es una falta de respeto”, opinó Koeman al respecto.

Asimismo, Koeman dio su parecer referido a los recientes dichos del exagente de Antoine Griezmann, a partir de los cuales los periodistas indagaron a Leo Messi en su arribo a España y provocaron su enfado.

”Es alguien que ha dicho algo, pero Griezmann ha dejado de ser su cliente hace tres años. Son chorradas. Puede ser la intención de su parte de crear polémica, pero yo no he visto en ningún momento –ni en el vestuario, ni en el entrenamiento– que haya un problema entre los dos. Creo que hay suficientes imágenes donde ellos trabajan bien. No soy partidario de buscar problemas”, aseguró el DT neerlandés.

Leo Messi cumple 800 partidos con el FC Barcelona

A pesar del tenso momento que vive Leo Messi con el FC Barcelona, “La Pulga” continúa defendiendo la camiseta blaugrana y este sábado, cuando enfrente al Atlético de Madrid, cumplirá 800 partidos con el club culé.

En un comunicado oficial, el FC Barcelona informa que Messi llegará a esa cifra tras disputar 741 encuentros oficiales y 58 amistosos como miembro de la institución culé.

🐐 #Messi 🔵🔴 1⃣7⃣ años

6⃣7⃣7⃣ goles

Y… ¡a un partido de los 8⃣0⃣0⃣ con la camiseta del Barça! — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 20, 2020

Enfado en Atlético de Madrid por las bajas de Torreira y Luis Suárez

Sin pelos en la lengua, Enrique Cerezo -presidente del Atlético de Madrid- apuntó contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por las bajas de Lucas Torreira, lesionado, y Luis Suárez, positivo de COVID-19.

“Normalmente cuando van los jugadores a las selecciones se los deja con todo el cariño y se trata de que tengan los mismos controles que aquí en España, que gracias al exhaustivo control, miren qué bien está funcionando”, expresó Cerezo este miércoles, en diálogo con Cadena Ser.

🔴⚪ Enrique Cerezo, presidente del @Atleti, en @ElLarguero sobre los positivos de Luis Suárez y Torreira ❌ "Los clubes nos hemos sacrificado y hemos perdido muchísimo dinero, pues las selecciones también se tienen que sacrificar. Y si no se puede jugar, pues NO se juega" pic.twitter.com/oc7oompbJX — El Larguero (@ellarguero) November 19, 2020

Y visiblemente disconforme con el trabajo de la AUF con sus futbolistas, Cerezo arremetió: “No han tenido que yo considere ningún control, por lo menos por las fotos que hemos visto”.

“Estamos tristes, preocupados y sobre todo considerando en el buen momento en que se encontraban los dos jugadores es duro pensar que no pueden jugar”, finalizó el mandamás del “Atleti”, con un evidente fastidio por la situación.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este sábado 21 de noviembre desde las 3PM ET, 12PM PT.

BeIN SPORTS y beIN SPORTS en Español son dos de más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo de Barcelona vs Levante (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

Es un servicio de streaming que transmite eventos y canales deportivos online, en vivo y VOD. A través de una suscripción mensual podrás acceder al mejor contenido deportivo en tus pantallas y dispositivos favoritos.

El contenido de Fanatiz varía según tu ubicación geográfica. Dependiendo de ello, puedes acceder a ligas y canales deportivos como: LaLiga de España, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más a través de beIN SPORTS; Superliga Argentina, Copa Argentina, TyC Sports Internacional, partidos de las ligas de Francia, Portugal, Perú, Colombia y Ecuador; RCN Nuestra Tele, Perú Mágico, Real Madrid TV, Sevilla TV y más. Recuerda chequear la disponibilidad en tu región antes de contratar el servicio.

Fanatiz brinda el precio más competitivo para disfrutar tus competencias favoritas. Tanto el precio como los contenidos disponibles varían según tu ubicación geográfica. Por eso te recordamos chequearlos antes de contratar el servicio.

Para suscribirte a Fanatiz

Sling TV ofrece varios paquetes y complementos diferentes, muchos de los cuales incluyen beIN SPORTS y/o beIN SPORTS en Español. Sling es el servicio de transmisión más barato con beIN Sports si planeas mantenerlo a largo plazo.

Los paquetes “Sling Orange + Sports Extra” (49 canales) y “Sling Blue + Sports Extra” (58 canales) incluyen beIn SPORTS y cada uno cuesta $30 durante el primer mes ($40 por mes después de eso):

Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye beIN SPORTS y cuesta $10 por mes o $60 por un año:

Sling TV World Sports

El paquete “Best of Spanish” (23 canales) incluye beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS Connect. Cuesta $10 por mes:

Sling TV Best of Spanish

Una vez registrado en Sling TV, puede ver una transmisión en vivo de Barcelona vs Levante (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.



LEER MÁS: ¿James Rodríguez se peleó con un compañero de la Selección Colombia? Su descargo en redes

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook Sigue a AhoraMismo en Instagram