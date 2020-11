Athletico Paranaense vs River Plate: Hora y cómo ver el Live Stream

River Plate (Argentina) visita a Athletico Paranaense (Brasil) por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores de América, en un partido que se disputará en el Arena da baixada (Curitiba).

Mientras que River, dirigido por Marcelo Gallardo, viene de un importante triunfo ante Banfield por la Copa de la Liga Profesional argentina, Paranaense se encuentra transitando una marcada evolución en su rendimiento colectivo y arrastra tres victorias consecutivas en el Brasileirao.

🎙️ Gallardo, sobre el cruce de mañana vs. Athletico Paranaense: "Será un partido difícil, sabemos a qué nos vamos a enfrentar e intentaremos imponernos a través de la idea que tenemos. Conocemos lo exigentes que son estos partidos, más en una cancha compleja y muy rápida". pic.twitter.com/wgSp6PQ6eF — River Plate (@RiverPlate) November 23, 2020

“Será un partido difícil, sabemos a qué nos vamos a enfrentar e intentaremos imponernos a través de la idea que tenemos. Conocemos lo exigentes que son estos partidos, más en una cancha compleja y muy rápida”, analizó Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa previa al encuentro.

Sobre la probable formación para visitar la ciudad de Curitiba, Gallardo dio pocos indicios pero adelantó que baraja más de una posibilidad. “Tengo algunas ideas de cómo jugar. Manejo alternativas. Prefiero reservarlas para no darle posibilidad al rival. Analizo esas cuestiones, todo el contexto. Uno se queda con el armado del equipo o cómo plantea inicialmente. Hay que analizar todo el global, en 90 minutos. Nosotros somos un equipo que no tenemos problemas en tener que jugar con diferentes sistemas. La idea es la misma, no ceder el protagonismo. Que no nos condicionen los rivales a través del juego. Esas cosas las evaluamos claramente. Son sistemas que hemos ido cambiando con comodidad. De diferentes maneras. No cambia la idea”, explicó Gallardo.

🗒️ Nómina de convocados para el partido de ida frente a @AthleticoPR por los octavos de final de la Copa #Libertadores #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/xZU3kZ7nxB — River Plate (@RiverPlate) November 22, 2020

En tanto, el DT del “Millonario” destacó la importancia de la victoria ante Banfield por el torneo argentino: “El partido del viernes fue importante porque estábamos enfrentando a un equipo que venía muy bien. Sirvió para poner en juego a algunos futbolistas que les estaba faltando y pudimos darles minutos a Nacho y a Borré”.

Por su parte Paulo Autuori, DT del “Furacao”, admitió en rueda de prensa post 1-0 sobre Santos por el campeonato brasilero que River es uno de los rivales “más competitivos de Sudamérica”. No obstante, se ilusiona con pasar a cuartos de final: “Sabemos las dificultades, pero también sabemos que si pasamos a River, no vamos a parar hasta la cima”.

Concorda com o Autuori? Veja a entrevista completa concedida depois da vitória sobre o Santos!

🎥 https://t.co/ywcgIk1oPC #VamosFuracão pic.twitter.com/ZLQAreOhmO — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 22, 2020

La dura crítica de Marcelo Gallardo contra el fútbol argentino

Fiel a su estilo, Marcelo Gallardo volvió a protagonizar otra imperdible conferencia de prensa en la previa al choque contra Athletico Paranaense y, entre sus principales declaraciones, dejó un durísimo mensaje para la dirigencia del fútbol argentino.

Consultado por una recordada frase que él mismo dijo en otra rueda de prensa, donde habló de la triste realidad que atraviesa el fútbol argentino, Gallardo dio su sincera impresión y no ocultó su lamento. “Creo que fue otra la frase. No te quedes con eso. Dije propias y ajenas. Se trataba porque considero que en el fútbol argentino hay mucha rosca política, todos juegan a ver dónde sacan ventajas. Si queremos un campeonato serio, tenemos que evaluar otras condiciones, ser serios y no parecer. Dejamos dudas. Me da pena por el fútbol argentino”, analizó inicialmente Gallardo.

"En el fútbol argentino hay mucha rosca, se intenta sacar ventaja. Hay que acabar con eso, debemos ser serios"

"Se ve un fútbol chato, no se juega por nada, se ven partidos feos y en canchas que no son agrabables"#River–#Gallardo contesta a @MarcelaBrachett para @JogoBonito2020 pic.twitter.com/m8oF4ttiZR — Jogo Bonito (@JogoBonito2020) November 23, 2020

Y completó: “Dije que iba a entrar en decadencia. Estamos en un proceso donde se ve lo que se ve. Un fútbol chato. No se juega por nada. Se es chato. No se ven partidos entretenidos. Es un contexto feo sin público. Lo que queremos ser no lo somos desde el mensaje ni del pensamiento. Estamos todos involucrados. Si queremos algo mejor, tenemos que ir por por algo mejor”.

Paranaense – River: el último antecedente

La edición 2019 de la Recopa Sudamericana tuvo a Athletico Paranaense y River Plate como los protagonistas de la gran final, dado que el conjunto brasileño era el campeón de la Copa Sudamericana 2018 y River había conseguido la Copa Libertadores del mismo año.

El juego de ida, disputado en el césped sintético del Arena da baixada, concluyó con un triunfo 1-0 para Paranaense, gracias al gol del argentino Marco Ruben.

Pero en la revancha, jugada en el estadio Monumental de Núñez, River se impuso por 3-0 en un vibrante encuentro y logró la tercera Recopa de su historia.

