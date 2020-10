¡A Antoine Griezmann le recomiendan irse del Barcelona!

A Antoine Griezmann le han dicho que no debería dudar en dejar el Barcelona después de luchar tanto sin éxito para triunfar en el Camp Nou después de su gran traspaso en el verano de 2019.

El campeón del mundo no ha logrado un gol ni una asistencia esta temporada y ha comenzado los dos últimos partidos del club en el banquillo. El ex internacional francés Bixente Lizarazu ha dicho a Telefoot, según informó AS, que Griezmann estaría mejor si se fuera del equipo catalán.

Griezmann es genial. Es un muy, muy buen jugador y es fantástico para Francia. Pero no lo es para nada con el Barcelona. Este es un problema real. Se fue al Barcelona con el sueño de jugar con Lionel Messi, pero lamentablemente no hay buena conexión futbolística entre los dos. No encuentra su puesto, ya no puede jugar a fútbol con el Barça. Es una crisis de confianza. En algún momento es mejor cortarse la mano que el brazo. No dudes en marcharte cuando no encuentras tu lugar. Han pasado 18 meses, no solo dos… La situación es realmente crítica.

Griezmann le costó 120 millones de euros al Barça cuando se le fichó del Atlético de Madrid. Ha tenido 53 apariciones en total para el club, marcando 15 goles y distribuyendo cuatro asistencias. Números bastante pobres.

La lesión de Coutinho podría ayudar a Griezmann

No hay duda de que Griezmann ha tenido problemas para encontrar su lugar en el Barcelona, pero podría estar listo para volver al once inicial ahora que Philippe Coutinho sufre una lesión en el tendón de la corva.

El entrenador Ronald Koeman podría optar a usar a Griezmann como número 9 o como número 10 mientras el brasileño esté fuera. El francés ha jugado como extremo derecho prácticamente todo el inicio de temporada, la cual no es su posición habitual.

De hecho, el seleccionador nacional francés Didier Deschamps habló sobre la decisión de Koeman de hacer jugar a Griezmann por la derecha durante el último parón internacional, según informó Goal.

No quiero hablar sobre el papel de mis jugadores en sus claves, ni en el Barça ni en ningún otro. Antoine está jugando en la derecha en este momento. Antoine debe adaptarse. Para mí, es aún más efectivo cuando está en el centro, cuando es capaz de tocar mucho el balón. En esa posición, tiene la posibilidad de llegar y ayudar también en el mediocampo. Griezmann no tiene la capacidad de tomar el balón y driblar a los rivales en banda como otros. Necesita tocar mucho el balón y es inteligente en sus movimientos.

Griezmann también pareció atacar a Koeman después de marcar para Francia en su victoria de la Liga de las Naciones contra Croacia a principios de este mes. Dijo después del partido que se sentía bien porque “el entrenador sabe dónde ponerme”, según informó L’Équipe.

Existe la sensación cada vez mayor de que esta temporada podría terminar siendo decisiva para Griezmann en Barcelona. El francés no ha tenido el impacto esperado de un jugador con un precio tan alto y sigue sin encontrar su sitio.