No te pierdas los mejores partidos de fútbol este fin de semana: 12 y 13 DIC

Durante este fin de semana del 12 y 13 de diciembre, se vivirán emocionantes partidos de fútbol en las diferentes ligas de fútbol, en las cuales podrás disfrutar de los mejores jugadores en un fin de semana emocionante. Por ello, desde ya, Ahoramismo te deja los partidos más importantes del fin de semana para que programes tu sábado y domingo futbolero. ¡No te lo pierdas!

Los siguientes partidos se muestran con el horario de Estados Unidos.

Sábado 12 de diciembre

Manchester United vs. Manchester City: Si eres seguidor de la Premier League, no puedes perderte el Derbi de Manchester entre ambos equipos. El United llega a este encuentro de la jornada 12 luego de quedar eliminado del a Liga de Campeones, mientras que los de Pep Guardiola se clasificaron lideres del grupo C. Lo que respecta a competición local, ambos tendrán la obligación de ganar si no quieren caer de la tabla de posiciones. Los Diablo Rojos son sextos con 19 puntos, y el City está séptimo con un punto menos, por lo que quedarse con el derbi en el Old Trafford significaría acercarse a los lideres Liverpool y el Tottenham.

Este partido se jugará a las 9:30 hora del pacífico y 12:30 hora del Este. Y de acuerdo a LiveSoccer será transmitido por NBC, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, NBCSports.com y Telemundo.

Everton vs. Chelsea: Si eres aficionado de James Rodríguez, este sábado no tendrás que madrugar para ver al colombiano. La jornada 12 de Premier League trae el encuentro más llamativo del día con dos grandes equipos. El partido que se jugará en el estadio Goodison Park de Liverpool, trae al Chelsea bien posicionad en la tabla de clasificación, con 22 puntos es tercero, mientras que los de Carlo Ancelotti ocupan la novena casilla con 17 unidades. Sin embargo, los ‘Toffees’ no pierden desde el 2017 ante los ‘Blues’ en condición de local por Liga local. Un partido interesante, ya que el Everton confirmó que habrá público en el estadio.

Este partido se jugará a las 12:00 hora del pacífico y 15:00 hora del Este. Y de acuerdo a LiveSoccer será transmitido por NBC, NBCSN por cable, NBC Gold, Peacock, y en español por Telemundo Deportes.

🗓️ | Our final seven fixtures of 2020…#EFC 🔵 pic.twitter.com/DVJTautoN3 — Everton in the USA (@EvertonInUSA) December 4, 2020

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: Merengues y Colchoneros se medirán en el Estadio Alfredo Di Stefano para un Derbi madrileño más, arbitrado por Mateu lahoz. Para este encuentro de la jornada 13 de LaLiga Santander, los locales llegan de un pase esperado a octavos de final en Liga de Campeones luego de ganar al Mönchengladbach. En competición local, viene de un triunfo ante el Sevilla, y en casa, deberán de sumar los tres puntos ante los dirigidos por Diego Simeone. Los de Zinedine Zidane son cuartos con 20 puntos, mientras que el Atlético de Madrid es líder con 26 puntos de 30 posibles.

Si desea ver el LIVE STREAM y horario de este encuentro puede encontrarlo aquí.

Domingo 13 de diciembre

Fulham vs. Liverpool: Fulham nada que levanta cabeza, y ha tenido un arranque complicado, y debido a los malos resultados se encuentran en posición 17 por lo que está al límite en riesgo de caer en puestos de descenso. Ahora este domingo, deberá de recibir al Liverpool, vigente campeón de la competición local, que viene de golear 4-0 al Wolves, siendo segundos en la clasificación, por debajo del líder Tottenham, solo por diferencia de gol.

Este partido jugará a las 8:30 hora del pacífico y 11:30 hora del Este. Y de acuerdo a LiveSoccer será transmitido por NBC Sports App, NBCSN, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y NBCSports.com

FC Barcelona vs. Levante: Los Culés legan reciben al Levante en el Camp Nou por la jornada 13 de la Liga Santander. Los del Koeman solo han podido sumar 14 puntos y marchan novenos en la tabla de clasificaciones. Además, vienen de perder contra el Cádiz 2 a 1 y en Liga de Campeones fueron goleados 3-0 por la Juventus de CR7.

En cuanto al Levante, están en la posición 17 con 11 unidades, y buscarán aprovechar el mal momento del Barça, llevarse los tres puntos y alejarse de la zona de descenso.

Si desea ver el LIVE STREAM y horario de este encuentro puede encontrarlo aquí.

Finaliza la sesión de trabajo en el césped del Ciutat de València 👊#BarçaLevante ⚽️ pic.twitter.com/mdNJn1wrd5 — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) December 10, 2020

PSG vs. Olympique Lyon:

Este encuentro que corresponde a la Fecha 14 de Ligue 1 de Francia se jugará en el Parque de los Príncipes, donde los de Thomas Tuchel son líderes de la competición local con 28 puntos y 9 triunfos mientras que el visitante llega con 26 unidades y se posiciona en la tercera casilla. Ambos equipos vienen de con los ánimos arriba. El PSG derrotó 3-1 a Montpellier y el Olympique Lyon viene de un triunfo 3-1 frente a Metz.

Este partido jugará a las 12:00 hora del pacífico y 15:00 hora del Este. Y de acuerdo a LiveSoccer será transmitido por beIN SPORTS CONNECT y Fanatiz USA.

Nouvelle séance ce jeudi à trois jours du choc face au PSG ! 👊🔴🔵 Exercices de vivacité avec les préparateurs physiques puis test de vitesse pour débuter cet entraînement ! ⚡#PSGOL pic.twitter.com/MCKqsxYeGB — Olympique Lyonnais (@OL) December 10, 2020

LEER MÁS: Falleció Paolo Rossi, campeón del mundo con Italia en 1982