Fútbol Mexicano: Chivas vs Santos ¿Cómo ver el partido?

La cobertura exclusiva de Telemundo Deportes de todos los partidos en casa del C.D. Guadalajara (las Chivas) continúa este domingo 4 de abril, cuando reciban al Santos Laguna en el Torneo Guard1anes Clausura 2021. Las Chivas regresan al campo de juego luego de que algunas de sus estrellas jóvenes brillaran en el equipo que llevó a México conseguir su ticket para Tokio 2020 este verano, – el cual será transmitido en español exclusivamente por la plataformas de Telemundo,- incluyendo a Uriel Antuna, JJ Macias, Alexis Vega, Jesus Angulo, Alejandro Mayorga y Gilberto Sepulveda.

¿Quién estará comentando todo sobre el partido Chivas vs Santos?

Andrés Cantor narrará la acción del encuentro junto a Manuel Sol, con Arantza Fernández reportando desde el terreno de juego. La cobertura de Telemundo del Chivas-Santos incluye el programa previo al partido Fútbol Estelar Chivas Extra a partir de las 5 p.m. (hora del Este) / 2:00 p.m. (hora del Pacífico), y un programa posterior al partido a las 8 p.m. (hora del Este) / 5 p.m. (hora del Pacífico) conducido por Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo en la cadena hermana Universo.

La cobertura previa presentará una entrevista con el ex jugador de Santos y actual delantero de Chivas Oribe Peralta, y una entrevista exclusiva con el director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez sobre la posición actual del equipo mientras pelean por un puesto en la clasificación. Durante la entrevista Peláez habló sobre la actuación de Chivas estas últimas semanas: “Estoy Sorprendido. No esperaba estar en esta etapa del torneo en la posición en la que estamos. Faltan 6 partidos, Chivas va a clasificar. Va a clasificar y tiene por obligación que clasificar. Se lo quiero decir a la gente porque Chivas va a llegar fuerte y tiene que llegar fortalecido… Esto aún no acaba porque si lográramos ganar todos los partidos que quedan podemos estar hasta en los primeros cuatro y podemos pelear el título y quedar campeones”.

¿Cómo disfrutar del mejor fútbol mexicano en español?

Toda la cobertura de Telemundo Deportes, incluyendo la cobertura de los partidos en vivo y los comentarios opcionales en inglés a cargo de Carlos Yustis y Jorge Calvo, podrá verse como streaming simultáneo en TelemundoDeportes.com y en la aplicación Telemundo Deportes. Adicionalmente, la cobertura de audio en inglés del partido estará disponible en el canal 211 de NBC Sports Audio en SiriusXM.

CALENDARIO DE TELEMUNDO DEPORTES DE LA LIGA MX – 4 de abril