¿Frenkie De Jong se marcha al Manchester United?

El futuro de Frenkie de Jong en el Barcelona continúa en los titulares a pesar de que el internacional holandés insiste en que está feliz en el Camp Nou y desea quedarse.

El periodista confiable del Barcelona, Gerard Romero, informa que existe un “95%” de posibilidades de que el club venda al internacional holandés al Manchester United en la ventana de transferencia de verano.

☎️ NOTICIA @jijantesfc Antes del final de liga y con un 95% de probabilidades, Frenkie De Jong va a ser traspasado al Manchester United. Es un tema económico puro y duro. El Barça necesita vender un jugador que en el club no ha sido top Lo ampliamos en https://t.co/ddsJTtAFRd — Gerard Romero (@gerardromero) May 11, 2022

La transferencia propuesta se describe como una “cuestión puramente económica” con el Barça dispuesto a reducir la masa salarial y aumentar los ingresos. El Barcelona tiene una deuda de más de 1.350 millones de euros y es el único club español con un límite de gasto negativo.

Romero añade que el traspaso le costaría al Manchester United entre 70 y 80 millones de euros y el Barcelona está dispuesto a vender porque “si sigue una temporada más y el jugador no explota, perderá valor y el Barça perderá dinero”.

AMPLIAMOS @jijantesfc: La operación se cerraría por entre 70 y 80 MEUR. Estamos a 11 de mayo y todavía puede cambiar la situación. En el club tienen claro que si sigue una temporada más y el jugador no explota, va a perder valor y el Barça perderá dinero#jijantesfc — Gerard Romero (@gerardromero) May 11, 2022

De Jong se incorporó al Barcelona en verano de 2019 por una cuota inicial de 75 millones de euros, más 11 millones de euros en variables. El holandés firmó una extensión de contrato en octubre de 2020 que se extiende hasta 2026.

Xavi habla de Frenkie de Jong

El entrenador del Barcelona, Xavi, ya ha dejado claro que quiere que De Jong se quede en el club “muchos años” a pesar de las especulaciones sobre su futuro. El técnico fue preguntado de nuevo por el centrocampista en rueda de prensa antes del triunfo de su equipo por 3-1 sobre el Celta de Vigo el martes 10 de mayo e insistió una vez más en que está contento con la aportación del joven.

Frenkie necesita libertad. Muchas veces viene a recibir el balón pero insistimos en que se centra en el ataque. Está jugando bien, estoy muy contento con él. Ha dado un paso adelante desde que llegamos aquí”, dijo. “Ha jugado bien en muchos partidos. A menudo le pedimos que mantenga su posición y ataque la línea defensiva, no juega en una posición tan definida como los demás, pero estamos muy contentos con él”.

De Jong disputó los 90 minutos de la goleada en el Camp Nou. El jugador de 24 años recibió una quinta amonestación de la temporada que le otorga una sanción automática de un partido y lo descarta para el próximo partido del Barcelona contra el Getafe.

¿Ten Hag listo para la reunión de De Jong?

Un movimiento del Manchester United para De Jong vería al holandés reunirse con el entrenador Erik ten Hag. El dúo trabajó anteriormente en el Ajax, pero el entrenador viajará a Old Trafford en el verano para reemplazar a Ralf Rangnick.

Ten Hag ha criticado previamente el uso de De Jong por parte del Barça y les ha dicho a los gigantes catalanes dónde debería jugar, según lo informado por Marca.

“No es un goleador”, dijo. “Es el jugador que suple… que suple a los compañeros que dan las asistencias o que marcan goles desde su posición”.

Sin embargo, De Jong ha prometido recientemente su futuro a Barcelona. El centrocampista fue preguntado por el interés del Bayern de Múnich y dejó claro que quería quedarse en el Camp Nou, según informó Goal.

“Me encanta estar en Barcelona”, dijo. “Probablemente firmaría una extensión de contrato por seis años si me lo propusieran, sí. ¿Pasa algo con el FC Bayern? No no. Estoy muy feliz en Barcelona y me encantaría jugar aquí el mayor tiempo posible”.

