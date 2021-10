Fluminense vs Flamengo: Hora y Cómo ver el Livestream

Fluminense recibe al Flamengo en una edición crucial de una de las rivalidades más grandes del fútbol brasileño en el Estadio Maracaná. Este encuentro reunirá a dos eternos rivales en Río de Janeiro que se enfrentarán con mucho en juego pero sin sus estrellas más importantes.

Nota: Heavy puede ganar comisión de afiliado si te suscribes vía algún enlace en esta página

En Estados Unidos (comienza a las 6 p.m. del este) no se verá por televisión, pero cualquier persona en los Estados Unidos puede ver por Amazon Prime o Paramount.

You can also watch on your computer via the Paramount+ website.

La previa de Fluminense vs Flamengo

Fluminense ha tenido una temporada con altibajos hasta ahora. Hasta hace poco, el Tricolor Carioca estaba luchando por no descender mientras entraban en las semifinales de la Copa Libertadores. Pero una racha de siete partidos invictos y la llegada de Marcão en reemplazo de Roger Machado han cambiado la suerte del equipo.

Fluminense tendrá muchos jugadores imposibilitados de jugar. El más destacado es Fred. El goleador histórico del Fluminense estará fuera porque sigue recuperándose de una fractura en el dedo de un pie. Gabriel Teixeira también se perderá este partido, al igual que Paulo Henrique Ganso (fractura de brazo) y Hudson (rodilla).

La buena noticia es que el zaguero central Luccas Claro está de regreso y ha estado entrenando con el equipo.

El Flamengo ha perdido puntos en las últimas semanas y ahora se encuentra diez puntos por debajo del líder del campeonato Atlético MG con once fechas por jugarse. El doble campeón defensor del título tiene 46 puntos con dos partidos menos.

Este mes será crucial para sus aspiraciones ya que aún se encuentran en la pelea teniendo en cuenta sus próximos enfrentamientos. Esto también incluye la final de la Copa Libertadores en Montevideo el mes próximo.

Flamengo también tendrá varias bajas en este partido. Bruno Henrique y David Luiz estarán fuera por lesiones, mientras que Felipe Luis tiene que cumplir un partido de suspensión.

Las faltas más grandes serán las de los internacionales uruguayos Giorgian De Arrascaeta (cadera) y Gabriel Barbosa. De Arrascaeta está plagado de lesiones esta temporada. Entre eso y el tiempo que estuvo fuera por la convocatoria de su seleccionado nacional, sus números han bajado significativamente, pero su impacto se nota más que nunca. Con el ex-hombre del Cruzeiro el Flamengo ha ganado 83 por ciento de los puntos disputados. Sin él, ese porcentaje bajó a 62.

Cabe destacar que cuando él está en la cancha la productividad de ataque del equipo es el doble (88 goles) que cuando no juega (44 goles).

El Flamengo también tendrá que ver si Gabigol estará disponible. El internacional brasilero abandonó el partido contra Athletic PR debido a un golpe que sufrió. Esto se suma a su infortunio ya que lleva una racha de siete partidos sin hacer goles – la más prolongada desde que llegó al Flamengo.

Alineación probable de Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, David Braz. Luccas Claro, Marlon; André, Yago, Jhon Arias; Caio Paulista, Luiz Henrique, John Kennedy

Alineación probable de Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira, Vitinho, Bruno Henrique, Pedro

Historial: Partidos disputados: 424 Victorias Fluminense: 131 (561 goles) Victorias Flamengo: 157 (620 goles) Empates: 136