Mayweather se fue a los golpes con el youtuber Jake Paul [VIDEO]

La superestrella del boxeo Floyd Mayweather se dejó ver en la ciudad de Miami este jueves 6 de mayo para ayudar a promocionar su próximo pelea de boxeo PPV contra Logan Paul, pero fue el hermano menor de su próximo rival, el youtuber Jake Paul, quien terminó a los golpes con Mayweather, lo suficiente como para que el boxeador lo amenazara de muerte. Floyd Mayweather se enfureció mucho con el YouTuber que hasta persiguió a Jake Paul salvajemente y lo amenazó repetidamente con matarlo después de que el YouTuber le arrebatara a Mayweather su gorra de la cabeza.

Todo comenzó cuando Jake Paul le preguntó a Mayweather si también quería tener una pelea contra él. Mayweather estuvo de acuerdo, pero luego Jake Paul gritó, “coge tu gorra” y salió corriendo como si estuviera jugando algún tipo de juego.

Mayweather inmediatamente corrió hacia él gritando: “¡No me faltes el respeto!” Agarró a Jake Paul y los dos se pelearon fuertemente. Floyd Mayweather le dijo: “¡Te mataré, hijo de puta!”

Las estrellas finalmente tuvieron que ser separadas por los hombres de seguridad después de que se produjo toda una pelea involucró a Mayweather y a los dos hermanos Paul.

Puedes ver la pelea a continuación.

BRAWL! Jake Paul gets under Floyd Mayweather’s skin , Logan Paul chimes in | Esnews boxing 2021-05-06T20:40:20Z

Showtime publicó el siguiente clip de inmediato terminó el altercado.

Aquí hay un ángulo diferente de la misma escena. En este video, Mayweather le hace Jake Paul una llave de cabeza.

Two closer angles of the moment the Floyd Mayweather vs Jake Paul brawl broke out. Floyd briefly had him in a headlock and punches were thrown…

En otro clip, se puede ver a Mayweather amenazando con matar a Jake Paul. Él le dice: “Te mataré, hijo de puta. ¿Estas loco? ¡Te voy a joder!”

Más tarde se vio a Paul mostrando su ojo morado, tras un golpe que le había dado Mayweather o quizá uno de los muchos guardias de seguridad de la estrella del boxeo.

También afirmó haber escuchado que su vida ahora está en peligro. Publicó que “ya ​​se rumorea en la calle que Floyd está enviando matones para intentar matarme o lastimarme… si muero ……. Morí por una gorra”.

word on the street already is that Floyd is sending goons after me to try and kill me or hurt me

if I die……. I died for the hat

— GOTCHA HAT (@jakepaul) May 6, 2021