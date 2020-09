Floyd Mayweather enfrentará a famosa estrella de Youtube ¿de quién se trata?

El mundo del boxeo parece estar necesitado de estrellas nuevas y en algunas de las últimas carteleras ya se han comenzado a incluir peleas comienzan a incluir individuos que no son boxeadores, pero tiene millones de seguidores que están dispuestos a consumir los contenidos que crean.

Aunque sigue retirado, Floyd Mayweather, Jr. sigue siendo una de las grandes estrellas de pugilismo. Esto dice mucho de su legado, pero también de las deficiencias que tiene el deporte de los puños presentemente.

El miércoles se comenzó a reportar de una posible pelea entre Mayweather y la celebridad de YouTube, Logan Paul.

El excampeón del mundo que ahora tiene 43 años no ha peleado desde el 2018 cuando noqueó al irlandés Conor McGregor.

El contrato aparentemente está firmado

Esto surgió en un informe de The Fighting News en el cual se confirmaba la firma del contrato por parte de los dos.

Floyd Mayweather, Jr. to take on Logan PaulFloyd Mayweather, Jr. has signed a contract to fight You Tube sensation, Logan Paul, in an upcoming exhibition match to take place before the end of 2020. #mayweather, #mayweatherpromotions, #floydmayweather, #moneymayweather, #loganpaul, #jakepaul, #themoneyteam ,#TMT ,#boxing ,#exhibition 2020-09-13T04:37:10Z

En este informe se menciona que el boxeador está dispuesto a pelear con el creador de contenidos de 25 años de edad. Aparentemente, hay un acuerdo económico en el cual los dos saldrían beneficiados en sus respectivas cuentas de banco. Esta pelea sería transmitida por la plataforma de videos y se prometería una audiencia importante ya solamente por los millones de seguidores que tiene Paul través de todas sus plataformas.

“No comprendo (por qué) se hace esta pelea. Logan Paul ha intentado ser un boxeador profesional contra otro que nadie conoce. Ya tiene marca de cero y uno,” dijo el periodista Mike Feinberg.

“(Paul) estará peleando contra uno de los mejores de todos los tiempo en Floyd Mayweather. Es un chiste este pelea pero ya han firmado el contrato. Es oficial,” finalizó. El periodista también mencionó que él había visto una imagen del contrato que Mayweather había ya firmado.

Todo comenzó cuando salió un informe sobre la pelea y el famoso YouTuber decidió publicar en redes sociales un mensaje para promover la pelea.

En un posteo de Twitter, en el mes de noviembre, Paul dijo “Tráelo, Floyd” pero pocos se imaginaban que esta posibilidad llegaría a la realidad. Esto después de que Mayweather peleara en una exhibición en Japón contra Tenshin Nasukawa.

La pelea no tiene una fecha que está pactada por ahora, pero se especula que se hará para fines de año. Tampoco tiene una cede, aunque esto se debería confirmar en los próximos días.

Paul, ya ha peleado en dos ocasiones contra el YouTube KSI, en el cual empató y perdió.