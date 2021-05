Final Liga de Campeones Femenina: ¿Cómo ver el Live Stream?

El Chelsea y el FC Barcelona se enfrentarán hoy en la final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA este domingo 16 de mayo en Gotemburgo, Suecia.

En los Estados Unidos, el partido (que inicia a las 3:00 p.m. ET) no se televisará en ningún lugar, pero puedes verlo en Amazon Prime o Paramount +.

Previa final Chelsea vs Barcelona

El Barça hizo su única aparición en la final de la Champions League en el año 2019, perdiendo ante el Lyon por 4-1. Esta será la primera participación del Chelsea en la final después de que perdiera ante el Real Madrid 2-1 en las semifinales el 5 de mayo para llegar hasta aquí. Así, ambos buscarán hacer historia alzando el trofeo por primera vez.

Jenni Hermoso, Vicky Losada, Lieke Martens y Asisat Oshoala conforman un núcleo fuerte para el Barça, que sabe que tendrá que ir pinchando en todos los frentes para llevarse el título a casa. “Todo el mundo está invirtiendo mucho más en el fútbol femenino, y es muy agradable verlo”, dijo Martens esta semana, según Sports Illustrated. “Siempre estamos en el campo, estamos trabajando duro. Realmente también nos lo merecemos”.

“La liga ha sido bastante fácil este año”, agregó Martens. “Sabíamos que en estos partidos de la Champions teníamos que subir de nivel cada vez más. … Contra el Chelsea tenemos que alcanzar nuestro mejor nivel”.

Por otro lado, liderado por las estrellas Sam Kerr, Magdalena Eriksson y Pernille Harder y dirigido por Emma Hayes, el Chelsea se ha ido 4-1-1 en sus últimos seis partidos, y muchos le dan crédito a Hayes por el reciente éxito de su equipo.

“Ella nos acostumbra a tener presión, así que cada vez que llegan los momentos en los que hay un juego presionado, no es un gran problema para nosotros porque lidiamos con esa presión todos los días”, dijo la capitana del Chelsea, Eriksson, a Associated Press sobre Hayes. “Ella ha llevado a Chelsea a este punto. Ella nos motiva todos los años”.

Chelsea ha estado en buena racha. Conservó su título de la FA WSL y ganó la Copa de la Liga de Inglaterra. Ahora, el equipo está buscando agregar un trofeo de campeonato de la Liga de Campeones a su creciente lista de logros.

“Esto probablemente signifique más para mí de todas mis Botas de Oro”, dijo Kerr después de que Chelsea ganó el título de la WSL. “Siento que mucha gente dijo que tenía que venir a Europa para demostrar mi valía y aquí está”. Agregar una victoria aquí sería una bendición para ambos equipos, y debería resultar un partido fascinante.

Aquí hay un vistazo a las posibles alineaciones previstas para ambos equipos:

Posible alineación del Chelsea: Ann-Katrin Berger; Niamh Charles, Magdalena Eriksson, Millie Bright, Jessica Carter; Sophie Ingle, Melanie Leupolz, Ji So-Yun; Pernille Harder, Fran Kirby, Samantha Kerr.

Posible alineación del Barcelona: Sandra Panos; Leila Ouahabi, Maria Pilar Leon, Jana Fernandez, Marta Torrejon; Patricia Guijarro, Aitana Bonmati, Alexia Putellas; Caroline Graham Hansen, Lieke Martens, Jenni Hermoso.

