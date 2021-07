Final Euro 2021 Italia vs Inglaterra: ¿Cómo ver el Live Stream?

Es Italia contra Inglaterra en la muy esperada final de la Euro 2020 este domingo 11 de julio en el estadio de Wembley.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio de las 3:00 p.m. ET) será televisado por ESPN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Italia vs Inglaterra en línea. Con todas estas opciones, también puede ver la final del domingo, que se transmitirá por ESPN.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Italia vs Inglaterra en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Fubo para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

Puede ver una transmisión de múltiples vistas (la pantalla se divide en cuatro vistas diferentes: la transmisión regular que ve en la televisión, una vista aérea y una vista de jugador destacado para cada equipo; incluye audio normal con las emisoras) de cada Euro 2020 restante partido en vivo por ESPN + aquí mismo:

Míralo en ESPN +

Además de cada partido de la Euro 2020, incluida la final, ESPN + también incluye otro fútbol internacional durante todo el año, además de docenas de otros deportes en vivo, cada documental de 30 de 30 y contenido original adicional (tanto en video como escrito), todo por $5.99 por mes.

O, si también desea Disney + y Hulu, puede obtener los tres por $13.99 por mes, lo que equivale a aproximadamente un 31 por ciento de ahorro:

Obtén el paquete ESPN +, Disney + y Hulu

Una vez registrado en ESPN +, puedes ver Italia vs Inglaterra en vivo en la aplicación ESPN en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4, Xbox One, iPhone, teléfono Android, iPad o Android tableta.

También puede mirar en su computadora a través de ESPN.com.

ESPN, ESPN2 y ESPN3 (que transmitirán simultáneamente los partidos de ABC) están incluidos en el paquete “Sling Orange” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con todos los canales necesarios para la Eurocopa 2020, y puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Obtenga Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puedes ver Italia vs Inglaterra en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes (que cubrirá toda la Eurocopa 2020) por solo $10:

Prueba Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puedes ver Italia vs Inglaterra en vivo en la aplicación Vidgo,, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad, o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN, ESPN2 y ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) están incluidos en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratis AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puedes ver Italia vs Inglaterra en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de AT&T TV para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN, ESPN2, ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis Hulu With Live TV

Una vez registrado en Hulu con Live TV, puedes ver Italia vs Inglaterra en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation. 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver el partido en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Debe iniciar sesión en un proveedor de cable para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa Italia vs Inglaterra

Italia e Inglaterra perforaron sus boletos para la final de la Euro 2020 con emocionantes victorias que no pudieron decidirse en los 90 minutos regulares. Un Harry Kane envió a Inglaterra a la final con un penalti en la prórroga, consiguiendo su propio rebote para hundir a un hambriento equipo de Dinamarca. El gol concedido a Dinamarca fue el primero del torneo.

Inglaterra busca su primer título de la Eurocopa y lo hará frente a un público local en Wembley. Kane comprende la historia que está en juego.

“Jugar en Wembley hace que la ocasión sea aún más grande y aún más especial. Tener a nuestros propios fans cantando y animándonos, la energía va a ser increíble ”, dijo Kane. “Así que no habrá mejor lugar para ganar nuestro segundo gran trofeo que en Wembley nuevamente.

“Es un gran momento en nuestra historia como nación. La emoción va a estar por las nubes; Estoy seguro de que también habrá algunos nervios. Se trata simplemente de salir y alimentar toda esa energía en el estadio y la multitud y tratar de usar eso en nuestro beneficio “.

El técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, se hizo eco de ese sentimiento de que Inglaterra necesitaba aprovechar el momento.

“La realidad de cualquier equipo es que nunca volveremos a reunir a estos 26 jugadores. Simplemente no funciona de esa manera. Han dejado un gran legado, pase lo que pase, pero ahora se trata del color de la medalla, y tienes muy pocas oportunidades en tu vida para hacer algo como esto “, dijo a UEFA.com” Así que tenemos que aprovechar ese momento y darnos la mejor oportunidad de ganar. Probablemente, [en la Copa del Mundo de 2018] en Rusia, nos sentíamos un poco diferentes acerca de llegar a la semifinal y lo que realmente creíamos que era posible, mientras que ahora sabemos que todavía estaremos insatisfechos si llegamos al lunes. y no he ganado el torneo “.

Italia busca su primer título de la Eurocopa desde 1968 y tiene un impulso sólido, con una racha de 14 victorias consecutivas en todas las competiciones.

“[Llegar a la final es] un sueño que hemos estado persiguiendo a lo largo de los años, un sueño que hemos estado llevando [con nosotros] durante tres años, un sueño que nuestro entrenador puso lentamente en nuestra mente hasta que se hizo realidad”, Alemania dijo el capitán y defensa Giorgio Chiellini. “Al principio, cuando nos dijo que teníamos en la cabeza la idea de ganar la Eurocopa, pensamos que estaba loco; en cambio, durante estos años ha creado un equipo que ahora está a punto de hacerlo. Y como nos ha repetido después de cada partido, ‘un centímetro a la vez’, y ahora solo queda el último centímetro ”.

Alineaciones previstas

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Fuera: Spinazzola

Inglaterra:Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling y Kane.

Duda: Foden

