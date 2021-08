Final Copa Oro: USA vs México ¿Cómo ver el Live Stream?

Los rivales Estados Unidos y México se enfrentarán en la final de la Copa Oro 2021 este domingo 1 de agosto por la noche. Si no tiene cable, aquí le mostramos cómo puede ver una transmisión en vivo del partido.

En los EE. UU., El partido (8:30 p.m. ET hora de inicio) será televisado por Fox Sports 1 (transmisión en inglés), TUDN (español) y Univision (español). Si no tiene cable, aquí hay algunas formas en que puede ver una transmisión en vivo de EE. UU. Vs México en línea:

Previa final Copa de Oro entre Estados Unidos vs México

Estados Unidos y México se enfrentan el domingo por el título de la Copa Oro y los estadounidenses esperan un resultado diferente al que tenían cuando los dos equipos se enfrentaron en 2019.

México ganó ese juego 1-0, montando un gol de Dos Santos en el minuto 73 para la victoria. Estados Unidos avanzó a la final al vencer a Qatar 1-0, utilizando un gol de Gyasi Zardes en el minuto 86 para capturar la victoria.

“Es el mejor jugador de equipo”, dijo el técnico estadounidense Gregg Berhalter sobre Zardes. “Y apoya a todo el equipo, y lo único que quiere es que gane el grupo. Creo que entró e hizo un gran impacto, y ese es el tipo de persona que es. Su ritmo de trabajo siempre está ahí. Siempre es peligroso para las ocasiones. Y lo volvió a mostrar hoy “.

Berhalter hizo algunos trabajos con los árbitros antes del partido contra México, llamando a los árbitros por su trabajo en la victoria de México por 2-1 contra Canda en la otra semifinal.

“Queremos que sea un juego físico. Queremos que sea un juego duro y disputado, al igual que México ”, dijo Berhalter. “Quieren lo mismo. Pero también queremos que sea justo, y ese es el papel del árbitro en este juego, administrar el juego de manera justa. Sabes, he visto muchas veces cuando los jugadores de México están agarrando el cuello y las áreas faciales de los jugadores, y eso no tiene lugar en el juego. No podemos tener eso en el juego.

“Queremos que nuestros muchachos luchen. Queremos que ambos equipos luchen. Queremos que sea físico. Pero eso no tiene cabida en el juego. Cuando vi la semifinal [entre Canadá y México] no pensé que el árbitro hiciera un buen trabajo manejando eso en absoluto. Y necesitan adelantarse a eso. No puede haber manos en el cuello ni en la cara “.

El equipo de EE. UU. Es bastante joven, pero ha obtenido cinco victorias consecutivas en el torneo.

“Nunca se sabe exactamente cómo se unirá el grupo cuando se nombra el roster”, dijo Berhalter. “Y me ha asombrado absolutamente la cohesión de este grupo, y cómo los jugadores están respondiendo a los desafíos y cómo el equipo está tan concentrado en nuestros objetivos”, dijo.

El técnico de México, Gerardo “Tata” Martino, no está preocupado por ninguno de los jugadores que Estados Unidos no haya incluido en la lista. Simplemente quiere llevar a su equipo a títulos consecutivos de la Copa Oro.

“Jugaremos contra Estados Unidos y contra los jugadores que su entrenador incluyó para esta Copa Oro … el razonamiento de los elegidos no es relevante para nosotros, nos enfrentamos a Estados Unidos en otra final y buscamos ganar”, agregó Martino. .

México es un favorito de +125, con Estados Unidos llegando a +220 para ganar el partido.

