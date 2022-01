Figura peruana impresiona con su cara desfigurada tras victoria ante Colombia [FOTO]

El delantero del Benevento, Gianluca Lapadula tuvo una tarde muy luchaada en Barranquilla, pero se volvió en el símbolo de la victoria fundamental del equipo bicolor contra su similar de Colombia. Los peruanos dejaron todo en el Estadio Metropolitano tras obtener una victoria supremamente importante sobre Colombia en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial.

La victoria bicolor 1-0 en suelo colombiano fue la primera en 21 años y fue una de las que los colocó en una posición privilegiada al ubicarse en el cuarto lugar con 20 puntos. Las eliminatorias sudamericanas dan cuatro plazas directas a la Copa del Mundo en Qatar este noviembre y el equipo en quinto lugar irá a un desempate intercontinental en el mes de junio.

El delantero del Benevento se caracterizó por ser siempre un quebradero de cabeza para la defensa rival en base a su movilidad, aunque ahora mostró su carácter combativo contra los defensores y ofreció un gran apoyo en su propia área.

Lapadula sufrió la falta en el partido al chocar con Radamel Falcao y el árbitro venezolano Jesús Valenzuela decidió no pitar falta al colombiano más allá de ver la cara ensangrentada del delantero de origen italiano.

Lapadula siempre deja sangre sudor y lágrimas en la cancha, hoy no fue su mejor partido, pero es un tipo que solo se busca las oportunidades, empuja y empuja hasta lograr algo, se lleva siempre mis respetos…#ArribaPeruCarajo#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/8rPNC0f399 — Edward (@_blackedu) January 29, 2022

Esta acción le hizo sangrar por la nariz en más de una ocasión. Esto lo obligó a quitarse la máscara que portaba como dispositivo de protección.

Perú ganaría gracias a un gol en el minuto 85 cortesía del atacante del DC United Edison Flores para impulsar a los peruanos a los lugares de clasificación para la Copa Mundial.





Play



el gol de edison Flores ante un pase filtrado magistral de Cristian cueva 2022-01-29T00:03:07Z

En medio de toda la euforia, “Il Bambino” subió una selfie a sus Stories de Instagram mostrando lo que le pasó en la nariz.

En su publicación, posaba junto a su compañero Christofer Gonzales y ponía la frase “Mi causita” (mi amigo) junto a la bandera peruana mientras mostraba su nariz destrozada.

Lapadula agrava lesión previa

No era la primera vez que el atacante de origen italiano sufría una lesión de estas características. En el 2021, Lapadula sufrió una fractura de nariz en el empate 3-3 ante Paraguay en los cuartos de final de la Copa América. Esto sucedió durante un tiro de esquina cuando terminó chocando con su compañero Anderson Santamaría. Lamentablemente para Perú, en esta jugada anotaría Paraguay.

Puedes ver el incidente en el siguiente video:





Play



COMO SE ROMPIO LA NARIZ LAPADULA? #lapadula #golesde lapadula #narizrotadelapadula Tal cual Paolo Guerrero en sus mejores épocas, Gianluca Lapadula condujo a Perú en la Copa América a partir de sus buenas actuaciones y goles. La Bicolor empató 3-3 en los 90 minutos ante Paraguay, pero después lo definió en los penales 4-3 y ya está entre los cuatro mejores de… 2021-07-13T14:35:28Z

Lapadula acabaría teniendo que pasar por el quirófano tras el torneo y empezaría a usar esa máscara para protegerse la cara, aunque acabaría haciendo muy poco para evitar futuros agravamientos.

En septiembre, luego recibiría un rodillazo en la cara en el partido de clasificación contra Venezuela. En esta obra, no solo se volvió a lastimar la nariz, sino que también sufriría daños en los dientes. En esa jugada, el venezolano Tomás Rincón acabaría solo amonestado y el colegiado no acudió al VAR para comprobar la jugada.





Play



PERU VS VENEZUELA LESIONAN A LAPADULA CASI LE ROMPEN LA NARIZ EN EL PARTIDO. GOL DE CUEVA PARTIDO DE PERU VS VENEZUELA 05/09/2021. SIGNANOS PARA QUE NO SE PIERDAN NINGUN CONTENIDO. #PERU #VENEZUELA #QATAR2022 2021-09-06T01:45:00Z

En su informe pospartido, el diario peruano RPP se refirió a la lesión y luego usó imágenes de su cuenta de Instagram para mostrar el antes y el después, y el daño que sufrió la nariz del jugador en los últimos meses, cambiando drásticamente su fisonomía.

Perú ahora regresará a casa para enfrentar a Ecuador sabiendo que con una victoria los tendría en una posición en la que podrían hacer un viaje de regreso a la Copa del Mundo. Algo que se consideró impensable después de la quinta ronda cuando solo pudieron sumar un punto de 15 posibles y quedaron en último lugar.

Mientras tanto, las esperanzas de Colombia en la Copa del Mundo sufrieron un gran golpe al caer al sexto lugar y ahora tendrán que encontrar la manera de derrotar a un equipo de Argentina en forma en Córdoba en la próxima ronda si tienen alguna pretensión de ir a Catar.

LEER MÁS: Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Colombia vs Perú: ¿Cómo ver el live stream?