Atropellan a Fernando Alonso en Suiza: ¿El piloto de autos está vivo o muerto?

Fernando Alonso, el campeón de Fórmula 1, nacido en España, se lesionó en un accidente, pero no está muerto, según reveló su equipo, confirmando informes en medios españoles e italianos.

Según La Gazzetta dello Sport, Fernando Alonso sufrió “fracturas” tras un accidente y fue trasladado a un hospital suizo.

El piloto español fue atropellado mientras entrenaba en bicicleta en Suiza, según informa La Gazzetta dello Sport, en un artículo del 11 de febrero de 2021.

Italian Media reporting that Fernando Alonso was hit whilst cycling and is in hospital.

Just reports at the moment. But wishing Alonso the best & hope he’s okay 🙏 pic.twitter.com/pHPglGKeGM

