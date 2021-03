Ya hay fecha para la próxima pelea de Canelo ¿cuando será?

Para los fanáticos del peleador mexicano, ya ha y fecha para su próximo combate. Después de la decepción qe fue su combate en Miami contra Avni Ylidirim, todo está listo para su próxima defensa. El anuncio de la pelea entre el Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders se oficializó para disputarse el próximo 8 de mayo.

El mismo pugilista mexicano dio a conocer mediante sus redes sociales que el combate será en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el hogar de los Dallas Cowboys de la NFL.

El Canelo expondrá sus títulos de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial y buscará arrebatarle al británico su cinturón de la Organización Mundial de Boxeo.

🇲🇽 #CaneloSaunders tiene sede 📍Con mucho gusto regresaré a pelear a Texas en el @ATTStadium de Arlington. Nos vemos este 08 de Mayo 🥊 🇺🇸 #CaneloSaunders has a venue📍With excitement I'll be returning to fight in Texas at the @ATTStadium in Arlington. See you on May 8th 🥊 pic.twitter.com/zywXykBXET — Canelo Alvarez (@Canelo) March 19, 2021

Esta sede fue elegida porque el estado de Texas es uno de los estados de la unión americana en donde las medidas por el Covid-19 se han relajado ante la supuesta disminución de contagios.

Como resultado de la reapertura al 100 por ciento de todas las actividades y negocios, dentro del estado con la población más grande de Estados Unidos. Allí el uso de la mascarilla tampoco es obligatorio, este evento organizado en el AT&T Stadium, sede de los Dallas Cowboys, podría ser el que reúna a mas gente en mucho tiempo en un estadio, ya que el Covid-19 ha sacudido el mundo del deporte profesional.

El rival de Canelo

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez con marca de 55-1-2 intentará arrebatar el título de la OMB al británico Billy Joe Saunders quien llega invicto a esta pelea tras 30 cotejos. El inglés defendió su título en diciembre pasado por segunda ocasión al ganarle a Martin Murray por decisión unánime.

HIGHLIGHTS | Billy Joe Saunders vs. Martin MurrayDecember 4, 2020 — Billy Joe Saunders vs. Martin Murray at the SSE Wembley Arena in London, United Kingdom. Subscribe to our YouTube channel 👉 bit.ly/DAZNBoxingYouTube Download the DAZN app now 👉 bit.ly/DAZN_YT Follow DAZN Boxing On Social Media 👇 Twitter: twitter.com/DAZNBoxing Instagram: instagram.com/DAZNBoxing Facebook: facebook.com/DAZN 2020-12-04T23:41:05Z

Esta será la segunda ocasión en la que Canelo Álvarez peleará en este . La primera fue en 2016, cuando noqueó al inglés Liam Smith por el título superwelter de la OMB.

“Reunir a más de 60.000 aficionados en este icónico estadio este año es un sueño hecho realidad. Esperamos brindarles a los fans un momento memorable y una celebración del Cinco de Mayo que nunca olvidarán. Nunca” dijo Eddie Hearn, director general de Matchroom Promotions, en un video publicado en las redes sociales.

Esto lo confirma del promotor, Eddie Hearn, quien más allá de la pandemia, no se dieron a conocer detalles sobre el número de asistentes, pero se espera que salgan a la venta hasta 70 mil boletos.

LEER MÁS: Canelo Álvarez: “Necesité más experiencia y madurez para pelear contra Mayweather”