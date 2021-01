¿Cuál es el rival del Barça para los octavos de Copa del Rey?

El FC Barcelona se ha salvado, evitando a grandes equipos competidores de La Liga de España, cuando este viernes se llevará a cabo el sorteo de Copa del Rey. El rival del Barça en los octavos de final de Copa del Rey 2020-21, será el Rayo Vallecano, equipo de la Segunda División.

🏆 Copa del Rey draw for the last 16!

Rayo Vallecano 🆚 Barça

ℹ The tie will be played over one leg and will take place next week at Vallecas Stadium (kick off time TBC)#CopaBarça pic.twitter.com/vmG3U6Jny0

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 22, 2021