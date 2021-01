¿Quiénes son los convocados del Barça para la Supercopa de España?

El entrenador del FC Barcelona , Ronald Koeman ha dado a conocer la convocatoria del Barça para el partido de la semifinal de la Supercopa de España que se jugará este miércoles 13 de enero, ante la Real Sociedad en Andalucía.

El técnico holandés ha convocado a 21 jugadores para este importante duelo y solo han hecho faltan las estrellas: Philippe Coutinho, Ansu Fati, Sergi Roberto y Gerard Piqué, quienes se encuentran de baja por lesión.

El defensa central Ronald Araujo ha sido incluido en la lista de Koeman a pesar de las preocupaciones sobre su estado físico. El internacional uruguayo sufrió un problema en el tendón de la corva en el calentamiento contra el Granada y se vio obligado a perderse la victoria de 4-0 del pasado sábado. El también defensa Clement Lenglet también regresa después de cumplir una sanción de un partido.

La única sorpresa ha sido la inclusión del centrocampista Ilaix Moriba, de 17 años. El joven entró en la plantilla del primer equipo por primera vez en su carrera ante el Granada y mantiene su puesto.

¿Clásico a la vista?

Los ganadores del partido del miércoles pasarán a jugar la final de la competición el domingo contra el ganador de la llave entre Real Madrid y el Athletic, lo que significa que es posible que se lleve a cabo un segundo Clásico en esa la temporada.

El Barça venció 2-1 a la Real Sociedad en el Camp Nou por La Liga de España, hace poco menos de un mes. Willian José adelantó a los visitantes, pero el Barça respondió gracias a los goles de Frenkie de Jong y Jordi Alba para llevarse los tres puntos.

Por su parte, el Real Madrid y Athletic también se enfrentaron en el mes de diciembre. Los blancos ganaron el partido por 3-1 en el estadio Alfredo Di Stefano en un partido en el que Raúl García del Athletic recibió una tarjeta roja al minuto 13′.

Si los dos gigantes del fútbol español se enfrentan en la final del domingo, el Barça tendrá la oportunidad de vengarse. Los catalanes fueron derrotados 3-1 por su eterno rival, en casa en el primer Clásico del 2020-21 en el mes de octubre.

El Barça con mejorías

Sin duda, el FC Barcelona comenzará el torneo con mucha confianza después de una buena racha de partidos. La victoria por 4-0 del sábado ante el Granada lo dejó con un total de ocho partidos invicto en La Liga y vio al equipo recortar la brecha con el Real Madrid que está en el segundo lugar a solo tres puntos.

El equipo de Koeman también está a cuatro puntos del líder, el Atlético de Madrid, que tiene tres partidos menos, pero el técnico holandés se mostró optimista sobre las posibilidades de que su equipo aún pueda ganar la medalla de plata esta temporada, según informa Marca.

[Ganar títulos] no depende de un solo jugador. Depende de la mentalidad del equipo. Si todos están bien y en su mejor forma, pueden luchar [por los títulos]. La brecha de puntos con los líderes será difícil, pero esta semana hemos jugado bien, lo que me da confianza. Estamos más tranquilos. Y se están concentrando más. Pero tenemos que ser humildes y seguir trabajando.

No hay duda de que la Supercopa de España no ocupa un lugar destacado en la lista de prioridades del FC Barcelona esta temporada, pero si levantaran el trofeo le proporcionaría a Koeman su primera medalla de plata desde que asumió el cargo de entrenador y ayudaría a aumentar su confianza.

El Barça fue derrotado por el Atlético de Madrid en las semifinales de esta competición la temporada pasada, una derrota que resultó ser el último partido al mando del ex técnico Ernesto Valverde. Los catalanes levantaron el trofeo por última vez en 2018 con Valverde.

