FCB: Arnau Pradas anotó dos golazos con el Cadete A [VIDEO]

El adolescente del FC Barcelona, Arnau Pradas, estuvo en acción para el Cadete A del club el fin de semana y marcó el tipo de gol en solitario que el ex capitán Lionel Messi estaría orgulloso de marcar.

Prada, vestido con la camiseta número 11, se abrió de par en par por la izquierda del ataque y casualmente arrastró el balón más allá de tres defensores antes de pasar despreocupadamente al portero en el segundo palo.

El gol llegó durante la victoria por 6-0 del juvenil del Cadete A ante el Manresa. El Barça mostró un golpe muy especial en la cuenta de Twitter del club.

Pradas es un extremo talentoso y una joya más en la famosa academia La Masia del Barça. El atacante, y compañeros de equipo altamente calificados como Ilias Akhomach y Lamine Yamal, ya están siendo inclinados a seguir a jugadores como Gavi y Ansu Fati en el primer equipo en el Camp Nou.

El escritor del Barcelona Piotr Guziński ha destacado en Twitter por qué Pradas es un talento tan emocionante y lo que los fanáticos pueden esperar de la estrella de 17 años.

Arnau Pradas in the last Cadete A game: a goal, a beautiful assist and he was close to golazo. Excellent technique, balance, dribbling and agility. Unpredictable, intelligent & elegant. One of the greatest talents in La Masia.pic.twitter.com/GFl1wO3I53

— Piotr Guziński (@Nyctophile1_) October 5, 2021