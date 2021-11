Fanáticos reaccionan al atuendo que lució Travis Kelce antes del partido contra los Cowboys [MIRA]

El ala cerrada All-Pro Travis Kelce disfruta vestir distintos atuendos los días que hay partido antes de ponerse sus protectores y su uniforme.

En la semana 4, se vio a Kelce luciendo un atuendo basado en el programa infantil Las Pistas de Blue y despertó los comentarios de los fanáticos que se volcaron a Twitter previo a la victoria de los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles. En la semana 11, Kelce vistió otro look y su nombre está circulando en Twitter una vez más debido a su atuendo.

Kelce luce un atuendo de Ali G

En la página de Twitter de los Chiefs, se pudo ver a Kelce luciendo muy bien un atuendo de la marca Nike que incluía una campera de invierno amarilla, una vincha negra y anteojos con un armazón blanco grueso.

Another week, another fire fit ❤️‍🔥 pic.twitter.com/hjt7wzKu9q — Kansas City Chiefs (@Chiefs) November 21, 2021

Muchos compararon el atuendo de Kelce con el del personaje ficticio creado por Sacha Baren Cohen conocido como Alistair Leslie Graham, o Ali G. Los fanáticos se volcaron a Twitter para comentar las similitudes entre ambos y reaccionar al look prepartido de Kelce.

“Ali G presente!”, escribió Chris Ramirez.

“El único hombre que puede lucir exitosamente estos atuendos,” escribió Gene Pendak.

“Se necesita ser un verdadero artista para parecer tan tranquilo y relajado como Travis Kelce en estos anteojos”, escribió Tim Ryan del sitio The Outside Game. “Hay una muy línea muy delgada entre ser cool y ser un clon de Ali G.”

It takes a natural showman to look as effortlessly smooth as Travis Kelce does in these glasses. Very fine line between cool and an Ali G clone. pic.twitter.com/iscel1ZYdB — Tim Ryan (@TheSportsHernia) November 21, 2021

“No sabia que Ali G era parte de la plantilla de 53 jugadores,” escribió MC.

“[Travis Kelce] viéndose muy bien…tuvo un par de anotaciones hoy también…” escribió Brenda Pomeroy.

“[Travis Kelce] hermanooo, sabes que vas a ganar hoy!!” escribió JussChiefsin80.

Kelce explica cómo hicieron los Chiefs para recobrar su ‘mística’

Luego de una victoria aplastante por 41-14 sobre los Las Vegas Raiders en la semana 10, Kelce explicó cómo cree él que los Chiefs recobraron su “mística” mientras se preparan para su partido contra los Cowboys que hoy están 7-2.

“Creo que más que nada es disfrutar las victorias,” dijo Kelce durante su coferencia de prensa el jueves 18 de noviembre. “Creo que cuando salimos al campo de juego y jugamos con esa energía, esa mentalidad y esa confianza en nosotros mismos, no solo en uno, sino en todos en cada una de las jugadas sin importar su nombre, creo que eso es con lo que realmente estamos jugando.”

Los Chiefs están vaciando su tanque esta semana ya que descansarán en la semana 12 después de su partido contra los Cowboys, según informó James Palmer de NFL Media. Kelce habló del beneficio de jugar contra un equipo como Dallas y contar con una semana de descanso después de un partido así y antes de enfrentarse a los Denver Broncos en la semana 13. También habló de su estado de salud general durante estos 10 partidos.





“Estuve trabajando sobre mi malestar y mi dolor durante la temporada como cualquier otro jugador,” dijo Kelce. “No creo que lo mío sea más grave que lo de cualquiera ni nada por el estilo. Creo que todos en este momento del año necesitamos enfocarnos en nuestra recuperación y en nuestro progreso semana a semana según el bienestar atlético que sientan dentro del campo de juego. He sido un afortunado por tener grandes entrenadores aquí y ha sido un trabajo en proceso.”

