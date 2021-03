ÚLTIMA HORA: Falleció Marvin Hagler: ¿cómo murió el boxeador?

Marvin Hagler, uno de los boxeadores más devastadores de los años 80, murió, este sábado, a la edad de 66 años, según informaron sus familiares.

Hagler fue uno de los grandes protagonistas de la categoría mediana, una de las mejores divisiones de su época. Sus números hasta lo han metido en el debate para ser el más grande de todos los tiempos en ese peso.

Muchos también lo consideran entre los mejores boxeadores zurdos de la historia. Fue galardonado como el boxeador de la época de los 80 y en dos ocasiones fue el Boxeador del Año.

El anuncio de su muerte se hizo a través de la cuenta oficial de Facebook del boxeador, en donde la noticia fue confirmada por su esposa.

En ese anuncio, su esposa indicó que el expugil de 66 años, falleció de manera repentina en su residencia, en al estado de New Hampshire.

El excampeón tuvo una impresionante marca de 62-3-2, con 52 nocauts. Fue uno de los protagonistas de algunas de las peleas más memorables de la época, como lo fueron sus combates contras Roberto Durán, “Sugar” Ray Leonard, y el legendario enfrentamiento contra Thomas Hearns.

Una carrera legendaria

Debutó en 1973 con un nocaut contra Terry Ryan y tuvo su primera oportunidad por el cinturón peso mediano en noviembre de 1979 contra Vito Antuofermo. Hagler tendría otra oportunidad 10 meses más tarde contra Alan Minter en el Estadio Wembley y terminaría la pelea por nocaut técnico en el tercer asalto. Minter generó la ira del oriundo de Brockton, Massachusetts ya que el inglés había dicho que no planeaba perder contra un negro

La paliza que le dio Hagler fue tan impresionante, que el excampeón del mundo británico tuvo que ser intervenido quirurgicamente y le dieron 15 puntos en su cara.

Minter no sería el mismo después de la pelea contra Hagler, ya que perdería sus úlitmas dos peleas antes de retirarse.

Esto comenzó un reinado de siete años en el que tuvo 13 defensas de título mundial hasta que perdió en 6 de abril de 1987 contra “Sugar” Ray Leonard.

Reacciones del mundo del boxeo

De a poco se comenzaron a ver reacciones del mundo del boxeo. Entre ellos estaba el de Román “Chocolatito” González, quien estaba a horas de subirse al ring para pelear contra Juan Francisco Estrada por segunda ocasión.

QEPD Marvin Hagler, estaremos orando por su alma y por su familia. Bendiciones — Roman Gonzalez (@chocolatitobox) March 13, 2021

El sábado el gran “Sugar” Ray Leonard había dicho en una entrevista que esa pelea en 1987 fue “lo más cerca que estuvo a la muerte”, de acuerdo al periodista, Chris Mannix.

We are heartbroken to learn of the passing of Marvin Hagler, a middleweight legend and a man of great integrity. Our thoughts are with Marvin’s family and loved ones. pic.twitter.com/VNhrwv6LsU — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 14, 2021

El presidente de la UFC, Dana White, también dio su tributo.

Aunque no es del mundo del boxeo, el legendario cantante de la banda Kiss, Paul Stanley, también le rindió un gran tributo al pugil.

Oh No… Marvelous Marvin Hagler has died suddenly. He was a devastating warrior with a punch to match. Perhaps the greatest pound for pound fighter, he remained so classy while clearly hurt by a lack of recognition as one of THE GREATEST. I was in awe. https://t.co/FW1N1BDDNR — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) March 14, 2021

Hagler deja a su esposa y cinco hijos, además de uno de los grandes legados en el deporte que lo vio como un campeón temido y popular, por su llegada a la cima de su disciplina.

