ULTIMA HORA: Falleció Elgin Baylor a los 86 años

Cuando se habla de la historia de Los Angeles Lakers, muchos se enfocan en el época del “Showtime” o la más reciente era cuando dominaron Shaquille O’Neal y Kobe Bryant. Lo que se olvida son algunos de los grandes jugadores que llegaron antes de que el equipo comenzó a ganar títulos de manera consistente. Elgin Baylor de pronto no ganó un título con el equipo pero fue un jugador All-Star en 11 ocasiones y fue ingresado al Salón de la Fama.

Desafortunadamente, los Lakers anunciaron el lunes que Baylor falleció por causas naturales a sus 86 años.

Elgin Baylor: Forever part of our Lakers Family. pic.twitter.com/zcRhVUSSmx — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 22, 2021

Baylor usó el número 22 mientras jugó allí y es uno de los 11 jugadores que han tenido el honor de ver su camiseta retirada por la organización. Jugó los 14 años de su carrera con el equipo antes de retirarse en 1972.

La temporada después de su retiro, los Lakers ganaron el título. Aunque técnicamente no fue parte del equipo, él recibió un anillo como una agradecimiento el impacto que tuvo en temporadas previas.

Baylor anotó 23,149 puntos en su carrera, esto lo coloca en el trigésimo sexto puesto entre los máximos anotadores en la historia de la NBA. Anotó más puntos que jugadores legendarios como Isaiah Thomas y Larry Bird. Fue elegido al Salón de la Fama en 1977 y deja a su esposa Elaine y su hija Krystal.

El deporte estadounidense reacciona a la muerte de Baylor

Aunque Baylor será considerado como uno de los jugadores más subestimados en la historia del baloncesto, no hay duda que tuvo un gran impacto en el mundo del deporte. Uno que expresó su tristeza fue el actual alero de los Lakers Kyle Kuzma.

Rest In Peace to one of the best people ever! Lucky enough to meet him with my time here in La and he was a great guy!🐐 https://t.co/nDFlfIiaZs — kuz (@kylekuzma) March 22, 2021

Rest In Peace to the GREAT Elgin Baylor 👼💜💛 pic.twitter.com/ZoKzojcWRP — NBA Central (@TheNBACentral) March 22, 2021

This is from the unveiling of Elgin’s statue outside of Staples Center back in 2018. pic.twitter.com/4of8bFnLKM — Bill Oram (@billoram) March 22, 2021

One of the wildest things about Elgin Baylor's DRAMATICALLY UNDERRATED career is he never won a ring because he wasn't willing to not be great. He walked away during the Lakers' 71-72 championship season because he wasn't playing up to his own standards. Legend. pic.twitter.com/oAOhH8jX9y — Benjamin Hoffman (@BenHoffmanNYT) March 22, 2021

Elgin Baylor was GM of the Clippers when I started out. Told him often how upsetting it was that basketball history, unlike baseball history, was so poorly circulated and that so little footage from his prime was available. No. 22 was truly WAY ahead of his time as a player. #RIP — Marc Stein (@TheSteinLine) March 22, 2021

Elgin Baylor was the bridge between the Minneapolis and L.A. Lakers, an incredible talent who played 14 seasons for the Lakers, and made the All-NBA 1st Team a remarkable 10 times. The Hall of Famer was critical to establishing a culture of winning. All thoughts go to his family. https://t.co/ht1Vux220W — Mike Trudell (@LakersReporter) March 22, 2021

I'll never forget this photo of Elgin Baylor and James Worthy at the Kobe tribute game. The Lakers truly are a family. https://t.co/hqUhdOB4GL — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) March 22, 2021

Pocos jugadores en cualquier deporte tienen una hoja de vida como la que tuvo Baylor. Él es solamente uno de 10 jugadores en la historia de la NBA en ser seleccionado en 10 ocasiones al primero equipo ideal de la liga. Entre esa lista se encuentran otros Lakers como LeBron James, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar y Jerry West.

All-NBA First team is a great metric for relative success to one’s generation. Only 9 other players have at least 10 Firsts alongside Baylor: LeBron (13), Kobe and Malone (11), Jordan, Kareem, Duncan, West, Cousy and Pettit (10 apiece). The longevity of prime speaks volumes. — Mike Trudell (@LakersReporter) March 22, 2021

Es un día triste para los Lakers y su fantaicada, pero el equipo se encuentra entre los mejores en rendirle tributo a sus leyendas. No hay duda que Baylor se sintió agradecido por su exequipo mientras estaba vivo.

No solamente fue Baylor un excelente jugador,fue un dirigente muy capaz. Trabajó como el vicepresidente de operaciones de los Clippers durante 22 años. En el 2006, fue nombrado del Ejecutivo del Año de la NBA al ayudar a los Clippers su primera serie de postemporada desde 1976.

La viuda de Baylor habla sobre su fallecimiento

Tras divulgarse la noticia de la muerte de Baylor, su esposa Elaine emitió un comunicado.

“Elgin fue el amor de mi vida y mi mejor amigo. Y como todos, estaba impresionada sobre su valor inmenso, su dignidad y el tiempo que le dio a los fanáticos. En este momento pido que nos permitan a mi a nuestra familia estar de luto en privado.”

La propietaria de los Lakers, Jeanie Buss, en un comunicado también enfatizó la importancia de Baylor dentro de la institución.

“Elgin fue LA superestrella de su era. Sus reconocimientos se lo atribuyen,” Buss said. “Él fue uno de los pocos Lakers cuya carrera lo llevó de Minneapolis a Los Ángeles. Pero más importante aún, fue un hombre de integridad, hasta fue reservista en el ejercito, a veces jugó con los Lakers solamente durante su pase de fin de semana. Es uno de los Lakers más grandes con su número 22 retirado en lo más alto y su estatua frente al STAPLES Center. Siempre será parte del legado de los Lakers. De parte de toda la familia Laker, quiero enviarle mis pensamientos, oraciones y condolencias a Elaine y la familia Baylor.”

