Falleció Alejandro Sabella

El extécnico de la Selección Argentina y de Estudiantes de La Plata Alejandro Sabella falleció el martes a los 66 años de edad. Este llevó a la Albiceleste al subcampeonato del mundo en el 2014 y ganó la Copa Libertadores con el cuadro pincharrata en el 2009.

El fallecimiento de “Pachorra” fue otro golpe fuerte que ha sufrido el fútbol argentino en las últimas dos semanas tras la muerte de Diego Armando Maradona. Entre él y Maradona ya han fallecido

Desde que salió de su puesto como seleccionador nacional, vio que su salud estaba decayendo y no le permitía ejercer la dirección de un equipo de fútbol de alto nivel.

Sabella sufría de malestares orgánicos y el 25 de noviembre, el mismo día que murió Maradona, decidieron ingresarlo para realizarle una serie de estudios de salud correspondientes.

De demoraron poco los tributos al técnico por parte de sus exequipos.

Estudiantes fue el primero ya que como jugador ganó título de liga como jugador y la Liberatdores hace 11 años cuando derrotaron a Cruzeiro.

¡Hasta siempre, Profesor! Usted es la estrella que elegimos y que llevaremos con orgullo en nuestro pecho. Gracias por tantas enseñanzas y por su legado Descanse en paz, la Familia Pincha lo recordará eternamente pic.twitter.com/74D3Qpoj8V — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 8, 2020

#ProfundoDolor La @afa, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Alejandro Sabella, ex entrenador de @Argentina, y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/U0NKEZxuv2 — AFA (@afa) December 8, 2020

Sabella se había formado en River Plate como jugador y ganó tres títulos con el cuadro millonario.

En este día de profunda tristeza, River Plate despide a un hijo de la casa. Te vamos a extrañar, Alejandro. pic.twitter.com/rsotU5x6BP — River Plate (@RiverPlate) December 8, 2020

Mientras que el Sheffield United, quien hizo un video conmemorativo de su paso por el año pasado, expresó su dolor por esta pérdida.

Sheffield United are deeply saddened to hear of the passing of former player, Alejandro Sabella. Rest in Peace, Alex. ❤️ pic.twitter.com/n2numIKK7m — Sheffield United (@SheffieldUnited) December 8, 2020

Él estuvo en el club inglés durante dos temporadas ante de ser traspasado al Leeds United en 1980.

The story of Alejandro Sabella and Sheffield United | Diego Maradona, River Plate and Alex.Learn the story of Alejandro Sabella, The Argentina International moved from River Plate to Sheffield United in 1978. Nicknamed Alex, he went on to manager the Argentina National Team at the 2014 World Cup. Subscribe for free and never miss another SUFC video: https://www.youtube.com/SheffieldUnited WEBSITE: http://www.sufc.co.uk TWITTER:: @SheffieldUnited FACEBOOK: @SheffieldUnited INSTAGRAM: @SheffieldUnited SNAPCHAT: @SUFC_Official 2020-03-21T14:36:06Z

El argentino vistió nuestro manto en 1985 y 86, habiendo conquistado el bicampeonato gaúcho en esos años. Un volante creativo, aprendió a valorizar y dominar los espacios y dominar los espacios con el maestro Espinosa. Deseamos fuerzad a su familia, amigos y fanáticos en este momento.

Alejandro Sabella nos deixou hoje. O argentino vestiu o nosso manto em 1985 e 86, tendo conquistado o bi-campeonato gaúcho nestes anos. Um meia criativo, aprendeu a valorizar e dominar os espaços com o mestre Espinosa.

Desejamos forças à familia, amigos e fãs neste momento.🇪🇪🖤🇦🇷 pic.twitter.com/BVwxF6MCiW — Grêmio FBPA (@Gremio) December 8, 2020

Problemas de salud

En abril de 2016, Sabella había tenido una situación complicada de salud. En su momento estuvo internado en el Hospital Italiano, todo esto fue parte del episodio coronario que había sufrido el año anterior.

Ese fue uno varios episodios por los que debieron asistirlo. Sabella había sido intervenido quirúrgicamente y sometido a una angioplastia también en diciembre de 2015. Tuvo que surfrir por un cuadro de hipertensión y síndrome coronario agudo. Luego, sufrió una recaída y su estado quedó delicado, aunque luego se recuperó. Ahora, otra vez enfrentaba un cuadro complicado.

Sabella no había sido visto en público desde enero de este año cuando llegó Javier Mascherano a Estudiantes y estuvo allí para apoyar a uno de sus exjugadores.

