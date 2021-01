Fallece uno de los grandes ídolos de la historia del América ¿quién fue?

Cuando el delantero de Corinthians, Luis Alves “Zague” llegó a México durante los años 60 pocos imaginaban el impacto que tendría en el fútbol de ese país. El lunes, el fútbol azteca estuvo de luto por su fallecimiento a los 86 años de edad.

Esta noticia la confirmó su hijo, Zaguinho, a través de un comunicado que emitió en redes sociales.

“Un hombre cabal, amoroso y siempre dispuesto a ayudar. Mi padre le entregó su corazón a su familia y a amigos tanto de Brasil como de México”, compartió el ariete que ahora trabaja como analista para el canal televisivo Azteca.

José Alves Zague Goles highlights Club America Lobo SolitarioJosé Alves Zague Goles highlights Club America Lobo Solitario Fútbol mexicano 2021-01-19T19:43:21Z

“Querido padre, agradezco todo el amor que nos diste. Te recordaremos siempre como el gran hombre y la luz que guió nuestros caminos. Gracias por todo, padre, te mando un beso hasta el cielo. Adiós, Lobo Solitario”, finalizó Zaguinho.

El paso de “El Lobo Solitario” por el cuadro de Coapa fue breve, pero tuvo un gran impacto al ganar dos títulos de copa en 1963-64 y en el 64-65. También fue integrante del primer título liguero del equipo azulcrema en 1965-66.

Durante esos tres años, el exBotafogo y Santos anotó 106 goles y actualmente sigue como el cuarto máximo artillero del club detrás de Octavio Vial, Cuauhtémoc Blanco y su hijo, quien anotó en 192 ocasiones durante su brillante carrera.

Zague terminaría su carrera al año siguiente con Tiburones Rojos de Veracruz.

Falleció el Halcón

1970 (June 11) Mexico 1-Belgium 0 (World Cup).mpgIf interested in international matches (usually from 80s-90s), you can also check my blog http://soccernostalgia.blogspot.com/ I not only provide lineups/goalscorers/etc, but I also try to add anecdotes, facts and trivia pertaining to the match in question. 2012-01-21T03:45:18Z

Este día ha sido uno de tristeza para al fútbol mexicano ya que además de llorar el fallecimiento del “Lobo Solitario” también se lamentó la muerte de uno de uno de los legendarios jugadores aztecas que justo fue contemporáne de Zague. El defensor Gustavo Peña también falleció el mismo día que el legendario ariete, este a los 78 años después de estar batallando contra el Alzheimer. También estaba aislado bajo el cuidado de enfermeros por causa

La LigaMX se pronunció al respecto, ofreciendo un tributo a través de sus redes sociales.

https://twitter.com/LigaBBVAMX/status/1351557626773950464?s=20

Peña fue reconocido como uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos ya que disputó los mundiales del 1966 y 1970. En este último, él fue el capitán de El Tri cuando llegaron a cuartos de final del torneo.

Entre los momentos más memorable en la carrera de Peña a nivel selección, Peña fue el que anotó el gol de la victoria para el equipo mexicano en un partido contra Bélgica por 1-0. Este gol llegó a los 14 minutos, después de que Javier Valdivia fue derribado en el área por Jean Thissen y el árbitro marcó el penalti.

LEER MÁS: Exestrella del Real Madrid es nuevo DT del América: ¿Quién reemplaza a Miguel Herrera?