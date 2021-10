Ezekiel Elliott habla acerca de posible titular para los Cowboys: ¿No juega Dak Prescott?

Con Dak Prescott todavía recuperándose de un esguince en el tendón, el mariscal de campo Cooper Rush ha entrenado con el primer equipo de la ofensiva de los Dallas Cowboys, dijo el miércoles el entrenador de los Cowboys, Mike McCarthy.

McCarthy detalló su plan de entrenamiento para la semana ocho con el equipo, luego de su semana de descanso, se prepara para su partido de Sunday Night Football frente a los Minnesota Vikings.

“Creo que todo esto se trata de que Cooper esté listo mientras que nos aseguramos de que Dak reciba lo que necesita”, McCarthy les dijo a reporteros, según el sitio web del equipo. “Mientras que no termine de rehabilitarse junto a (el preparador físico/director de rehabilitación) Britt (Brown), no vamos a confirmar a Dak como titular. Por eso, necesitamos hacer lo posible para que Cooper esté preparado.

McCarthy agregó el jueves: “Creo que uno necesita toda la semana. Dak ha invertido mucho en su acondicionamiento y confiamos en que su relación con Britt vaya bien a fondo. Así estamos en este momento.

Rush recibe apoyo de sus compañeros de la ofensiva

Si la temporada pasada no fue prueba, existe una distancia enorme entre Prescott y el mariscal de campo suplente, no importa si hablamos de Andy Dalton, suplente en 2020, o quien Rush, su actual suplente. Este último fue nombrado primer suplente durante el verano, a pesar de que el equipo contrató a Will Grier, a quien los Cowboys inactivan durante los partidos.

Al mismo tiempo, Rush, contratado como agente libre en 2017 luego de no ser seleccionado en el draft, se ganó la confianza de sus compañeros. El corredor Ezekiel Elliot no está seguro de que Prescott juegue el domingo, pero sí confía en el número 10 si llega a jugar de titular.

“No estoy seguro. Espero que [Prescott] esté disponible. Según he oído, lo estará”, dijo Elliot el miércoles, a través de la reportera especializada, Brianna Dix. “Por supuesto que queremos que Dak juegue, pero confiamos mucho en Coop”.

El guardia izquierdo, Zack Martin, también tiene mucha confianza en Rush. Sin embargo, Martin admitió que hay una gran diferencia en cómo juega el equipo si Dak no es parte de la alineación.

“Estarías mintiendo si dijeras, ´si tu titular no juega, entonces debes jugar con lo que tienes´. Tendríamos que hacer varios ajustes”, dijo Martin este martes, a través de Todd Archer, de ESPN.

Jerry Jones : Dallas ‘puede hacer de todo’ con Rush

Habiendo superado a Ben DiNucci y a Garrett Gilbert, el mariscal de campo de 27 años completó 29 de 46 pases intentados y sumó 272 yardas, dos pases de anotación y ninguna intercepción en cuatro partidos de pretemporada.

Eso propició elogios exagerados por parte del dueño y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, quien dijo que Rush “entiende este deporte” y que “es capaz de hacer todo” lo que McCarthy y el coordinador ofensivo Kellen Moore le pidan -puede hacer todo como Dak, aparentemente.

“Todas nuestras jugadas ofensivas se pueden llevar a cabo con Cooper Rush”, Jones dijo en agosto, según el sitio web del equipo. “Es un tanto diferente, pero de todas maneras podemos hacer todo con él. Eso es bueno. He visto muchas veces que los suplentes no nos permitieron hacer todas las cosas que queríamos hacer. Ahora estamos en una buena posición”.

