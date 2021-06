Exjugador de los Lakers critica al equipo y espera cambios: ¿Quién fue?

El plantel de Los Angeles Lakers ha sido muy criticado en la postemporada, entre sus críticos se encuentran algunos exjugadores que alguna vez vistieron el púrpura y oro. El exescolta de los Lakers Nick Young cree que los Suns superarán a su exequipo, enviando a casa a LeBron James y Anthony Davis en la primera ronda. Young publicó sus opiniones sobre los Lakers por Twitter, incluyendo una predicción en la que sugiere que la dirigencia “va a acabar con todo” al terminar la temporada.

“Odio decir esto, pero los Suns van a ganar 4-2 y los Clippers 4-2 también”,tuiteó Young previo al Juego 5. “ El Lake Show está en ruinas… lo están intentando pero no está funcionando este año Así que deberían acabar con todo eso este verano, limpiar el plantel, contratar un All-Star y ganar las próximas dos temporadas y que Bron se vaya como un héroe.”

Young continuó prediciendo que la final 2021 de la NBA será entre los Clippers, con quienes comparten edificio, y los Bucks. El escolta jugó tres temporadas con los Lakers (de 2014 a 2017) después de un breve paso por los Warriors y los Nuggets. Young tuvo un promedio de 13.1 points, 2.3 rebotes y una asistencia durante su permanencia con los Lakers. Jugó por última vez en la NBA durante la temporada 2018-19 registrando cuatro apariciones con los Nuggets.

¿Dónde está Swaggy P. ahora?

Marc Spears de The Undefeated reportó en abril que Young firmó un contrato con la liga Big 3 para jugar con The Enemies. La liga está programada para iniciar su temporada el 10 de julio. Young hizo campaña para que los Lakers lo firmaran para jugar en la burbuja de la NBA la temporada pasada después de que Avery Bradley optó no participar. Durante una entrevista en 2020 con Lakers Daily, Young recordó una graciosa anécdota de cuando intentó que Kobe Bryant le firmara sus zapatillas deportivas en su partido final.

“Mi hijo fue ese día y se tomó una foto con Kobe, y él tiró mis zapatos a la basura cuando intenté que me diera su autógrafo” Young explicó. “….Es un sueño hecho realidad. Yo crecí en Los Ángeles. Tenía la camiseta de Kobe. Fotos. En cierto sentido, el sueño de toda mi infancia se hizo realidad. Que Kobe me conociera, que fuéramos amigos y tener la oportunidad de jugar juntos.”

El asistente de la NBA, GM dijo sobre los Lakers: ‘Fueron creados para la final’

En cuanto a la atrevida predicción de Young sobre los Lakers, será interesante ver cómo el equipo maneja la temporada baja, especialmente si Los Ángeles no logra buenos resultados en los playoffs. Young no es el único que predice importantes cambios en el plantel si los Lakers no llegan a estar cerca de ganar otro título. Jake Fischer de Bleacher Report señaló que la percepción general en la liga es que los Lakers son un equipo que es “todo o nada“.

“Fueron creados para estar en la final,” un asistente del gerente general le dijo a Bleacher Report. “Si no reúnen las condiciones este año, definitivamente tendrán que hacer un autoanálisis” Los Lakers terminaron la temporada regular de manera pobre, necesitando disputar el partido play-in para entrar a la postemporada como el séptimo clasificado. Es fácil decir que los problemas de los Lakers se deben a que las lesiones de Lebron James y Anthony Davis forzaron a ambos a estar alejados de la cancha por un tiempo significativo. Sin embargo, los Lakers se verán forzados a analizar friamente a los jugadores que rodean a las dos superestrellas y analizar la posibilidad de algunos cambios en varias posiciones durante la temporada libre. Será un desafío ya que los Lakers también tienen un número de jugadores claves que serán agentes libres y la franquicia ve la posibilidad de un gran impuesto de lujo acumulándose la próxima temporada si es que desean mantener al equipo intacto.

